Poľsko poskytlo Ukrajine vojenskú pomoc za už vyše 1,8 miliardy eur

Varšava 27. júna (TASR) - Vojenská pomoc, ktorú Poľsko poskytlo Ukrajine od začiatku invázie, presiahla hodnotu 1,8 miliardy eur. Uviedol to v pondelok šéf kancelárie poľského premiéra Michal Dworczyk, podľa ktorého je Poľsko najväčším darcom vojenského vybavenia na Ukrajinu v Európe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



"Táto suma teraz presiahla 1,8 miliardy eur. Z globálneho hľadiska sme druhou krajinou po Spojených štátoch s súvislosti s pomocou poskytnutou Ukrajine", uviedol Dworczyk pre poľskú rozhlasovú stanicu Radio Plus.



Podľa šéfa kancelárie poľského premiéra pritom táto suma "neustále rastie".



Koncom apríla poľská vláda informovala, že pomocou, ktorú Ukrajine poskytla, dosahuje hodnotu siedmich miliárd poľských zlotých, čiže 1,49 miliárd eur, píše PAP.



Poľský prezident Andrzej Duda pritom minulý týždeň informoval, že Varšava dodala Kyjevu viac ako 240 tankov a 100 obrnených vozidiel. Prezident ďalej uviedol, že jedným z najdôležitejších prvkov poľskej zahraničnej politiky by mala byť podpora Ukrajiny nie len dodávkami zbraní, ale aj prijímaním utečencov. Tých Poľsko doposiaľ prijalo už vyše 4,3 milióna.