Poľský minister: Ukrajine doručíme 14 tankov Leopard za 2 až 3 týždne

Varšava 22. februára (TASR) - Poľsko doručí Ukrajine 14 tankov Leopard 2 za "dva až tri týždne" po tom, ako bude ukončený výcvik ukrajinských vojakov. V utorok to uviedlo ministerstvo zahraničných vecí vo Varšave. TASR informuje na základe správy stanice CNN.



Varšava okrem toho podporuje aj dodanie bojových stíhačiek Kyjevu, avšak najprv je potrebné dosiahnuť konsenzus medzi členskými krajinami Severoatlantickej aliancie, uviedol hovorca poľského rezortu diplomacie Lukasz Jasina.



"Rovnako, ako to bolo aj s tankami, dúfame, že táto koalícia bude dosť veľká na to, aby Ukrajincom poskytovala čoraz väčšiu podporu," povedal Jasina. "Stíhačky sú vo vojne na Ukrajine veľmi užitočné," poznamenal s tým, že v tejto záležitosti zastáva optimistický postoj.



"Sme však členom NATO a vo všetkých takýchto otázkach chceme dosiahnuť dohodu, aby sme sa na tom podieľali spoločne, pretože Aliancia je silnejšia, ak konáme spolu," dodal Jasina.



Nemecko v januári odsúhlasilo poľskú dodávku tankov Leopard 2 pre Ukrajinu. Varšava okrem toho Kyjevu pošle 60 sovietskych tankov T-72.