Poľsko dosiahlo predbežnú dohodu o financovaní pohraničných opevnení

Varšava 20. marca (TASR) - Poľsko dosiahlo predbežnú dohodu s Európskou investičnou bankou (EIB) o financovaní programu pohraničných opevnení Východný štít vo výške jednej miliardy eur. Vo štvrtok to v Sejme oznámil štátny tajomník ministerstva obrany Cezary Tomczyk. Informuje o tom spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Tomczyk pripomenul, že program zahŕňa budovanie siete opevnení na hranici Poľska s Ruskom, Bieloruskom, Ukrajinou a Litvou. Podľa neho sa projekt stal súčasťou európskej obrany a to umožnilo jeho rozšírenie. Poľská vláda doteraz vyčlenila približne jednu miliardu zlotých (240 miliónov eur) na nákup vybavenia potrebného na budovanie krytov, skladov a kasární.



Prostriedky z EIB majú byť podľa Tomczyka určené na financovanie inovatívnych riešení v oblasti satelitnej komunikácie, elektronického prieskumu a zlepšenia mobility ozbrojených síl. Dodal, že ďalším zdrojom financovania je Fond bezpečnosti a obrany v rámci Plánu obnovy vo výške 30 miliárd zlotých (sedem miliárd eur).



Tomczyk spomenul aj Európsky obranný fond v hodnote osem miliárd eur, z ktorého Poľsko žiada finančné prostriedky, a nový program Security Action for Europe, ktorý disponuje sumou 150 miliárd eur. Zdôraznil, že Poľsko musí presvedčiť európske inštitúcie o potrebe investícií do obrany, aby čo najväčšia časť týchto zdrojov smerovala práve do Poľska.



Program počíta s výstavbou opevnení a prírodných terénnych prekážok na približne 800 kilometroch východnej a severnej hranice Poľska. Výstavba prvých častí sa začne už tento rok. Program bol označený za vlajkový projekt spoločnej európskej bezpečnosti v nedávno prijatej rezolúcii Európskeho parlamentu.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)