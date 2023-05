Poľsko dostalo prvé raketomety HIMARS z USA

Varšava 15. mája (TASR) - Do Poľska dorazila prvá časť dodávky salvových raketometov HIMARS z USA. Ide o súčasť snáh o modernizáciu poľských ozbrojených síl súvisiacich s vojnou na susednej Ukrajine, informuje agentúra AP.



Na slávnostnom prevzatí nových raketometov na leteckej základni vo Varšave sa v pondelok zúčastnil poľský minister obrany Mariusz Blaszczak a predstavitelia poľskej armády.



Blaszczak pripomenul, že americké raketomety HIMARS sa v súčasnosti dobre osvedčujú v bojoch na Ukrajine. Varšava si chce podľa neho celkovo zaobstarať približne 500 raketových delostreleckých systémov.



"Sledujeme vývoj na Ukrajine a vieme, že delostrelectvo zohráva v tejto vojne kľúčovú úlohu, v odrážaní ruskej invázie," povedal šéf poľského rezortu obrany.



Novododané raketomety HIMARS dostane prvá delostrelecká brigáda poľskej armády dislokovaná na severovýchode Poľska. "Ich úlohou bude odstrašenie (potenciálneho) agresora a posilnenie poľských ozbrojených síl na východe krajiny a na východnom krídle NATO," dodal Blaszczak.



V meste Toruň v strednom Poľsku okrem toho vznikne "HIMARS akadémia", ktorá bude poskytovať logistické a servisné služby a výcvik. Absolvovať ho budú môcť aj vojaci z iných členských krajín NATO, ktoré si chcú tiež zaobstarať systémy HIMARS, uvádza AP.



Poľsko na základe kontraktu z roku 2019 kúpilo 18 bojových systémov HIMARS a dva takéto raketomety určené na výcvik spolu so strelivom a ďalším vybavením. Hodnota kontraktu je približne 414 miliónov dolárov.



Poľsko aktuálne vynakladá miliardy dolárov na získanie zbraní - najmä z USA a Južnej Kórey - s cieľom modernizovať svoje ozbrojené sily, pripomína AP.



Niektoré z týchto nových zbraní nahradia staršiu vojenskú techniku, ktorú Poľsko poskytlo alebo ešte poskytne Ukrajine. Patria tam aj stíhačky MiG-29 sovietskej výroby.



Poľsko minulý rok získalo niekoľko batérií amerického systému protivzdušnej obrany Patriot a ďalšie by mali do krajiny doručiť ešte tento rok. Varšava od USA takisto získala tanky Abrams a kúpila stíhačky F-35. Z Južnej Kórey zase získala delostrelecké húfnice.