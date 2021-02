Rezort zdravotníctva: Poľsko dostáva pandemickú situáciu pod kontrolu

Varšava 3. februára (TASR) - Pandemickú situáciu v Poľsku sa darí dostávať pod kontrolu. V rozhovore pre poľský rozhlas to v stredu povedal minister zdravotníctva Adam Niedzielski, píše agentúra PAP.



Zo údajov jeho rezortu vyplýva, že Poľsko v poslednom čase zaznamenalo pokles počtu prípadov nákazy za 24 hodín a počtu aktívnych prípadov. Denný prírastok infikovaných sa pohybuje okolo 5000, dodal Niedzielski.



Minister tiež odmietol pochybnosti o vakcíne od firmy AstraZeneca, ktorú označil za "absolútne bezpečnú" a "špičkový produkt". Šéf kancelárie predsedu vlády Michal Dworczyk, ktorý má na starosti vakcinačný program, pritom v utorok informoval, že vakcínou od AstraZenecy budú pravdepodobne očkovaní len občania od 18 do 60 rokov.



V Poľsku doteraz podľa ministerstva zdravotníctva zaočkovali 1.342.435 ľudí. Vakcinačnú kampaň tam spolu s väčšinou členských krajín EÚ spustili 27. decembra. Prioritne zaočkovaní sú zdravotníci, a to najmä vakcínou od americko-nemeckého konzorcia Pfizer/BioNTech. V Poľsku sa od piatka očkujú aj občania nad 80 rokov.



Poľsko za utorok hlásilo 6802 prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet zvýšil na 1.527.016, ako aj 421 súvisiacich úmrtí, ktorých je celkom 37.897.



Hospitalizovaných je 13.225 pacientov s potvrdenou nákazou koronavírusom SARS-CoV-2. V domácej karanténne sa nachádza 147.257 ľudí. Od začiatku pandémie sa vyliečilo 1.283.698 ľudí.