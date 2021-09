Duda bude pri rozhodovaní brať do úvahy aj svoje ústavné povinnosti

Poľský prezident Andrzej Duda, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Varšava 16. septembra (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda povedal v interview pre denník Polska Times, že bude brať do úvahy aj svoje ústavné povinnosti, keď sa bude rozhodovať, či podpíše návrh zákona o reforme médií. Vo štvrtok o tom informovala poľská tlačová agentúra PAP.Legislatíva, schválená v auguste dolnou komorou parlamentu, Sejmom, zavádza dodatok k mediálnemu zákonu, ktorý obmedzuje vlastníctvo poľských mediálnych spoločností subjektmi so sídlom v Európskom hospodárskom priestore (EHP).Kritici tvrdia, že tento návrh zákona je pokusom umlčať voči vláde kritickú televíznu stanicu TVN, vlastnenú Američanmi.Duda na otázku denníka Polska Times, či je možné, že bude návrh mediálneho zákona vetovať, odpovedal, že táto vec nie je len o poľsko-amerických vzťahoch, hoci tie sú tiež dôležité, keďže TVN je americký investor. Ako dodal, najviac však bude musieť pri rozhodovaní dbať na svoje ústavné povinnosti." uviedol prezident v interview, ktoré bude zverejnené v piatok a pasáže z neho boli vo štvrtok dostupné na webovej stránke polskatimes.pl.Duda povedal, že si musí sám odpovedať na túto otázku ako prezident. "" dodal.Prezident ďalej povedal, že bude brať do úvahy aj to, "" vysvetlil.V tejto súvislosti sa Duda zmienil o dôverných rozhovoroch s veľkým americkým investorom, ktorý "", ako aj o rozhovoroch s obrovskou kórejskou spoločnosťou takisto zvažujúcou veľké investovanie." povedal prezident.Duda zdôraznil, že on je zástancom "" (opätovného popoľštenia) médií, ale musí to byť prostredníctvom trhových nástrojov." vysvetlil Duda. "" doplnil.Web polskatimes.pl napísal, že sa Dudu priamo opýtal, či bude vetovať návrh zákona na reformu médií, a on odpovedal, že najprv ho musí dostať na stôl. "" vyhlásil prezident.