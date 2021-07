Duda pripustil potrebu zmien v disciplinárnom konaní voči sudcom

Foto: Ilustračné foto

Ilustračné foto Foto: TASR

Varšava 30. júla (TASR) - Predsedníčka poľského Najvyššieho súdu Malgorzata Manowská vyzvala listom prezidenta Andrzeja Dudu a ďalších poľských ústavných činiteľov, aby zmenili zákon o disciplinárnom konaní voči sudcom, ktorý kritizovala Európska únia. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Súdny dvor EÚ minulý týždeň rozhodol, že disciplinárne konania voči poľským sudcom sú v rozpore s európskou legislatívou a podkopávajú nezávislosť tamojšej justície. Vyzval preto na okamžité pozastavenie činnosti disciplinárnej komory a zmenu príslušnej legislatívy. Európska komisia (EK) Poľsko varovala, že ak neuvedie do praxe verdikty Súdneho dvora EÚ, hrozia mu finančné sankcie.V súvislosti s týmto verdiktom Súdneho dvora EÚ vyzvala Manowská listom prezidenta Dudu, premiéra Mateusza Morawieckého a predsedov oboch parlamentných komôr na "", ktoré odstránia nedostatky, a legislatívu zosúladia s európskym právom.AP poznamenala, že práve títo štyria ústavní činitelia majú právomoc navrhovať a prijímať právne predpisy. Manowská ich vyzvala, aby chránili "", a uviedla, že súdny spor s EÚ ochromil disciplinárne konania.Začiatkom tohto týždňa podpísalo 47 sudcov Najvyššieho súdu spolu s ďalšími tisíckami sudcov a prokurátorov výzvu, ktorou vládu žiadajú, aby vzala na vedomie rozhodnutie súdu EÚ a okamžite pozastavila výkon disciplinárnej komory Najvyššieho súdu.Odkedy je v Poľsku od roku 2015 pri moci konzervatívna vláda, je Varšava v silnejúcom spore s EÚ: vláda vo Varšave totiž presadzuje väčšiu politickú kontrolu nad súdnictvom i vymenúvaním sudcov.Agentúra AP pripomenula, že poľský ústavný súd minulý týždeň rozhodol, že dočasné nariadenia vydané súdom EÚ týkajúce sa poľského súdnictva sú nezáväzné. Jeden z nich bol práve súdnym príkazom na pozastavenie činnosti disciplinárneho orgánu.Podľa AP však premiér Morawiecki minulý týždeň uviedol, že nevylučuje možnosť preskúmania ustanovení okolo disciplinárnej komory, pričom podotkol, že tento orgán nespĺňa všetky s ním spájané očakávania.Prezident Duda v piatok vo svojej reakcii na Manowskej list pripustil, že zmeny v systéme disciplinárneho stíhania sudcov sú potrebné, ale neuviedol, aké opatrenia by podporil, keby vláde vo Varšave mohli pomôcť vyhnúť sa finančným sankciám od Európskej únie.Poslanci vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) zdôrazňujú, že súdnictvo nepatrí do jurisdikcie EÚ. Dodali však, že zvažujú organizačné zmeny v disciplinárnej komore.Právni experti podľa Reuters naznačujú, že prípadné kozmetické zmeny nebude súd EÚ považovať za postačujúce." povedal Laurent Pech, profesor európskeho práva na Middlesex University v Londýne.Agentúra Reuters uviedla, že názory na spôsob riešenia sporu s EÚ v poľskej vládnej koalícii nie sú jednotné: podpredseda vlády Jaroslaw Gowin, ktorého strana Dohoda (PJG) je súčasťou vlády, uviedol, že konflikty, ktoré môžu viesť k strate finančných prostriedkov Poľska, "".Poslanci koaličnej euroskeptickej strany Solidárne Poľsko (SP), ktorej vodcom bol "architekt" reformy justície, zasa tvrdia, že Poľsko nesmie byť vystavené tlaku Bruselu.povedal podľa Reuters jeden z vplyvných členov SP, námestník ministra spravodlivosti Sebastian Kaleta.