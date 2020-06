Duda vedie po prvom kole volieb v Poľsku, oznámila štátna komisia

Varšava 29. júna (TASR) - Konzervatívny úradujúci poľský prezident Andrzej Duda si zabezpečil vedúce postavenie v nedeľných prezidentských voľbách a v druhom kole na budúci mesiac sa stretne s liberálnym primátorom Varšavy Rafalom Trzaskowským ako svojím súperom. V pondelok to ukázali oficiálne výsledky prvého kola volieb, informovala tlačová agentúra AFP.



Duda, ktorého podporuje vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS), po spočítaní hlasov z 99 percent volebných miestností získal 43,7 percenta hlasov voličov. Uviedla to štátna volebná komisia.



Trzaskowski sa umiestnil na druhom mieste a dostal 30,3 percenta hlasov. Tento člen strany Občianska platforma (PO) pôjde teda do druhého kola prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 12. júla.



Nezávislý kandidát Rafal Holownia skončil tretí s 13,9 percenta hlasov. Žiaden z ďalších ôsmich prezidentských kandidátov nezískal viac než desať percent.



Účasť voličov bola 64,4 percenta.



Komisia uviedla, že konečné výsledky zverejní najneskôr v utorok nadránom.



Predvolebnej kampani dominovali obavy z rozkladu demokratických práv v Poľsku a problémy so živobytím bežných ľudí. Poľsko čelí svojej prvej recesii od skončenia komunistického režimu, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu.



Prezidentské voľby boli pôvodne naplánované na máj, ale po vypuknutí nákazy ich odložili.