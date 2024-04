Duda žiada krajiny NATO, aby zvýšili výdavky na obranu na 3 % HDP

Varšava 4. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda rozposiela listy lídrom všetkých členských krajín NATO i generálnemu tajomníkovi Aliancie Jensovi Stoltenbergovi. Žiada ich, aby zvážili jeho návrh zvýšiť výdavky na obranu na tri percentá hrubého domáceho produktu (HDP), informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.



Členské krajiny NATO sú zaviazané vynakladať na obranu najmenej dve percentá svojho HDP, tento limit však spĺňajú len niektoré z nich. Konkrétne za uplynulý rok to bolo 11 z 31 členov Aliancie vrátane Slovenska. V spojitosti s vojnou na Ukrajine rastie úsilie o ďalšie zvýšenie tohto limitu, píše PAP.



"Rusko prostredníctvom svojej agresívnej politiky, obnovením svojho imperializmu a svojej vojny proti Ukrajine jasne a vyslovene dáva najavo, že sa – nanešťastie – vracia k svojmu prístupu zo studenej vojny, keď (bývalý) Sovietsky zväz presadzoval agresívnu politiku voči iným krajinám," uviedol Duda na slávnosti pri príležitosti 75. výročia založenia NATO. Rusko sa podľa jeho slov vracia k svojim ambíciám z tohto obdobia a spojenci by na ne mali primerane reagovať.



Poľský prezident pripomenul, že krajiny NATO počas studenej vojny dávali na obranu tri percentá HDP. "Dnes by sme sa k tomu mali vrátiť," povedal. List má byť podľa Dudu začiatkom rozhovorov o takomto kroku, ktoré potrvajú istý čas. "Budujeme svoj vojenský potenciál, aby sme nemuseli bojovať a aby sa nikto neodvážil na nás zaútočiť," povedal Duda. Tiež vyjadril presvedčenie, že zvýšenie výdavkov, ktoré posilní obrannú kapacitu, bude na udržanie mieru dostatočné.