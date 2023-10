Dvaja poľskí vysokopostavení velitelia rezignovali na svoje funkcie

Varšava 10. októbra (TASR) - Dvaja generáli patriaci k najvyššie postaveným veliteľom poľských ozbrojených síl rezignovali na svoje funkcie, oznámila v utorok poľská armáda. TASR o tom píše na základe správ agentúr AP a AFP.



Ide o náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Rajmunda Andrzejczaka a operačného veliteľa ozbrojených síl Tomasza Piotrowského. Obaja boli vo funkcii od roku 2018.



Dôvod svojho odstúpenia neuviedli, poľské médiá však v tejto súvislosti poukazujú na nezhody, ktoré mali už dlhšie s ministrom obrany Mariuszom Blaszczakom.



AP pripomína, že minister Blaszczak verejne kritizoval Piotrowského za reakciu armády na zablúdenú ruskú raketu, ktorá dopadla v decembri na územie Poľska; a to do lesa neďaleko mestečka Zamošč pri ukrajinských hraniciach. Pri incidente sa nik nezranil.



Blaszczak vtedy tvrdil, že Piotrowski ho o incidente neinformoval a že poľská armáda raketu ani nenašla a objavil ju náhodne až istý civilista.



Podľa mediálnych správ v ostatnom čase minister obchádzal Piotrowského pri operačných rozhodnutiach, ako bolo posilnenie obrany na hraniciach s Bieloruskom či evakuácia Poliakov z Izraela po tamojšom víkendovom útoku palestínskych militantov z hnutia Hamas.



Obaja generáli zároveň podľa poľských médií namietali proti pokusom vtiahnuť armádu do kampane pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami. Rozhodnutie prijať ich demisiu je teraz v rukách poľského prezidenta Andrzeja Dudu.



Opozícia v reakcii na ich rezignáciu vyzvala na odchod aj ministra obrany. "Je tu vojna na Ukrajine, vojna na Blízkom východe a poľská armáda sa rozpadá," napísal na platforme X Krzysztof Gawkowski, predseda poslaneckého klubu opozičnej strany Nová ľavica. "Kroky (vládnucej) strany Právo a spravodlivosť (PiS) nás nechali bezbranných počas najhoršej možnej krízy," dodal.



Podľa prieskumov verejnej mienky by vo voľbách mala ľahko zvíťaziť populistická PiS, zrejme však nezíska väčšinu parlamentných kresiel. Ako jej najpravdepodobnejším spojencom v možnej koaličnej vláde sa následne javí krajne pravicová strana Konfederácia, ktorá chce, aby Varšava prestala posielať pomoc Kyjevu a kritizuje aj práva ukrajinských utečencov v krajine.