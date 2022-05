Poľsko: EÚ je blízko k dohode o novom balíku sankcií voči Moskve

Varšava 9. mája (TASR) - Členským štátom Európskej únie sa zrejme podarí prekonať rozpory okolo navrhovaného šiesteho balíka sankcií proti Rusku, ktorý obsahuje aj ropné embargo. Uviedol to v pondelok námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski, podľa ktorého sú krajiny EÚ už pomerne blízko k dohode. TASR správu prevzala z agentúry PAP.



Na návrh sankčného balíka, ktorý minulú stredu predstavila Európska komisia, nereagovali členské štáty jednotne. Kritizoval ho maďarský premiér Viktor Orbán, podľa ktorého EÚ nevyvinula dostatočné úsilie na zmiernenie negatívnych ekonomických vplyvov navrhovaných sankcií na krajiny EÚ.



"Čo sa týka šiesteho balíka sankcií, budú v priebehu dnešného dňa prebiehať ešte ďalšie rokovania a uvidíme, čo prinesú. Sme celkom blízko k uzavretiu dohody," povedal Jabloňski pre súkromnú poľskú stanicu Radio Zet.



Ubezpečil pritom, že nijaká krajina – ani Maďarsko, Rakúsko či Nemecko – návrh sankčného balíka s najväčšou pravdepodobnosťou nezablokuje.



V poradí šiesty sankčný balík, ktorým EÚ reaguje na ruskú agresiu voči Ukrajine, obsahuje postupné zavedenie úplného zákazu dovozu ropy a rafinovaných ropných produktov z Ruska, a to do konca roku 2022. Zavádza aj ďalšie opatrenia voči ruským bankám.



Šéfka EK pripustila, že realizácia ropného embarga bude komplikovanou záležitosťou, keďže niektoré členské štáty sú silne závislé od ruskej ropy.