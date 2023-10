Varšava 10. októbra (TASR) - Poľsko evakuovalo z Izraela už vyše 670 svojich občanov, pričom zhruba rovnaký počet Poliakov na evakuáciu ešte čaká. Oznámil to v utorok poľský Úrad národnej bezpečnosti (BBN), informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Poľsko začalo organizovať evakuačné lety pre svojich občanov v Izraeli v nedeľu popoludní v reakcii na sobotné útoky palestínskeho militantného hnutia Hamas. Spolu s odvetnými protiútokmi Izraela si na oboch stranách vyžiadali už stovky obetí.



Šéf BBN Jacek Siewiera novinárom povedal, že evakuácia Poliakov z Izraela pokračuje a bol pre nich zriadený špeciálny letecký most. Ďalšie evakuačné lety sú podľa neho plánované do neskorých večerných hodín v utorok.



Pre vojenské operácie izraelskej armády sú podľa jeho slov na evakuáciu využívané vojenské transportné lietadlá. Poliaci prostredníctvom leteckého mosta najskôr pristanú v meste Chania na gréckom ostrove Kréta, odkiaľ ich následne prevážajú do Poľska.