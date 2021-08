Poľsko evakuovalo z Kábulu 150 afganských spolupracovníkov

Varšava/Kábul 18. augusta (TASR) - Lietadlo poľskej armády evakuovalo z Kábulu 150 Afgancov, ktorí spolupracovali s poľskými ozbrojenými zložkami. V stredu o tom informoval spravodajský portál Onet.pl. Poľská vláda schválila vyslanie celkovo troch vojenských lietadiel, ktoré majú z Kábulu evakuovať Poliakov a afganských spolupracovníkov vrátane ich rodín.



Stroj typu Hercules C-17 prepravil v stredu ľudí z afganského hlavného mesta do Uzbekistanu. Odtiaľ ich do Poľska prevezie Boeing 787 Dreamliner poľskej leteckej spoločnosti LOT Polish Airlines.



Do Kábulu medzitým letí ďalšie poľské lietadlo, ktoré vezme ďalšiu skupinu ľudí.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki v pondelok oznámil, že Varšava udelí víza Afgancom, ktorí spolupracovali s Poliakmi počas misie NATO v Afganistane.



"Dodržíme svoje záväzky voči našim spojencom," uviedol v pondelok Morawiecki, podľa ktorého Poľsku záleží na tých, ktorí pomáhali počas poľskej misie v Afganistane. Z afganského Kábulu sa v súčasnosti stále snažia dostať tisícky ľudí.