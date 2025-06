Poľsko evakuuje svojich občanov z Izraela

Varšava 16. júna (TASR) - Poľsko evakuuje približne 200 svojich občanov z Izraela v priebehu nasledujúcich niekoľkých desiatok hodín, uviedla štátna tajomníčka ministerstva zahraničných vecí Henryka Mošcicka-Dendys. Evakuácia by mohla trvať do štvrtka, informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa slov štátnej tajomníčky rezortu diplomacie sa najprv pripravuje pozemný konvoj do Jordánska a následne letecký prevoz z Ammánu do Varšavy. Vzdušný priestor nad Izraelom zostáva zatvorený, čo sťažuje evakuáciu, avšak otvorená je pozemná trasa cez Jordánsko. Evakuácia sa týka výhradne osôb na území Izraela ako turistov alebo osôb s krátkodobým pobytom a nezačleňuje celý región.



Poľsko bude podľa štátnej tajomníčky prvou krajinou EÚ, ktorá podnikne takúto akciu, pričom zdôrazňuje, že nechce v tejto súvislosti vyvolať lavínový efekt ani zvyšovať napätie v citlivej situácii, píše PAP.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)