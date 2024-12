Poľský generálny prokurátor žiada o zbavenie imunity troch poslancov

Varšava 19. decembra (TASR) - Poľský Sejm (dolná komora parlamentu) bude rozhodovať o zbavení imunity dvoch poslancov opozičnej strany Právo a Spravodlivosť (PiS). Požiadal o to minister spravodlivosti Adam Bodnar, ktorý má tiež pozíciu generálneho prokurátora. Rovnakú žiadosť poslal Európskemu parlamentu, uviedla vo štvrtok hovorkyňa poľskej prokuratúry Anna Adamiak. TASR o tom informuje podľa agentúry PAP a TVN24.



V Sejme ide o poslancov Jana Krzysztofa Ardanowského, bývalého ministra pôdohospodárstva a Krzysztofa Szczuckiho, bývalého šéfa Centra vládnej legislatívy (RCL) a neskôr ministra školstva. V europarlamente ide o Daniela Obajteka, do 2024 generálneho riaditeľa štátnej ropnej spoločnosti PKN Orlen. Z funkcie bol odvolaný, keď strana PiS stratila moc po parlamentných voľbách 15. októbra 2023. V tejto pozícii mal získať neoprávnený osobný prospech.



Podľa Adamiakovej žiadosť o zrušenie imunity predchádza vzneseniu obvinenia. "Ide o štádium vyšetrovania, v ktorom zhromaždené dôkazy umožňujú vzniesť konkrétnej osobe obvinenie z trestného činu," povedala Adamiak.



Adamiak uviedla, že zo zozbieraných dôkazov vyplýva, že Szczucki ako prezident RCL urobil zmeny v organizačnej štruktúre tejto inštitúcie a zriadil tam nový odbor. Jeho zamestnanci dostávali plat, hoci v RCL nepracovali. "Poskytovali súčinnosť v predvolebnej kampani, organizovaní stretnutí a vykonávaní propagačných aktivít," vysvetlila.



Ardanowski podľa hovorkyne nehospodárne používal peniaze v Národnom podpornom centre pre poľnohospodárstvo (KOWR) a spôsobil tak škodu 120 miliónov zlotých (vyše 28 miliónov eur).



Hovorkyňa Anna Adamiak tiež pripomenula, že "okresný súd vo Varšave vydal európsky zatýkací rozkaz v prípade poslanca Romanowského." Dodala, že "bude preložený do požadovaných jazykov, zvyčajne angličtiny, a bude vložený do Schengenského informačného systému, ktorý poskytne základ pre pátranie po pánovi Marcinovi Romanowskom vo všetkých členských štátoch Európskej únie."



Bývalý námestník ministra spravodlivosti je podozrivý z 11 trestných činov vrátane účasti v zločineckej skupine a sprenevery. V jeho prípade mu poslaneckú imunitu odňali na druhý pokus v októbri, vyhýba sa však súdnemu konaniu.