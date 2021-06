Heger zdôraznil spoluprácu V4 v oblasti zdravotníctva a hospodárstva

Katovice 30. júna (TASR) - Premiér SR Eduard Heger v stredu v Katoviciach vyzdvihol spoluprácu krajín Vyšehradskej štvorky v oblasti zdravotníctva a hospodárstva počas pandémie. Upozornil tiež na dôležitosť očkovania, ktoré označil „za najväčšiu zbraň proti pandémii".



„Nielenže neutrpela naša vzájomná komunikácia, ale dokonca naša spolupráca ešte aj rástla," povedal Heger na tlačovej konferencii po skončení summitu premiérov krajín V4. Táto spolupráca sa prejavila v pomoci v oblasti zdravotníctva.



„Taktiež sme to zvládli ekonomicky, pretože keď sa pozrieme na vzájomný obchod, tak sme to ustáli. Boli sme schopní, aj napriek mnohým obmedzeniam, poskytnúť našim krajinám a našim podnikateľom, aby boli schopní navzájom tento obchod vykonávať," povedal premiér.



Šéfovia vlád podľa Hegera hovorili aj o možných riešeniach v oblasti migrácie a v tejto súvislosti uviedol, že krajiny V4 rozumejú svojim občanom, poznajú „svoje silné stránky" a vedia ich využiť pri vzájomnej spolupráci i spolupráci v rámci EÚ.



Problematiku klímy označil Heger za „veľkú výzvu pre celý svet". „Toto je oblasť, v ktorej sme opäť mohli ísť hlbšie do hľadania prienikov a do ponúkania riešení a tak, aby sme vždy mysleli na našich občanov a ochránili ich pri napĺňaní našich ambícii v oblasti klímy," konštatoval.



Premiér SR vyjadril presvedčenie, že pandémia koronavírusu SARS-CoV-2 doznieva: „Verím, že aj občania našich krajín sa zapoja do tej najväčšej zbrane, ktorú máme proti pandémii, a to je očkovanie, a pomôžu nám všetkým pandémiu raz a navždy poraziť". Dodal, že pandémia takisto spôsobila, „že sme sa ocitli aj v kríze ekonomickej".



Na stredajšej schôdzke premiérov odovzdalo Poľsko ročné rotujúce predsedníctvo vo V4 Maďarsku, ktoré sa ho ujme 1. júla. Poľský premiér Mateusz Morawiecki povedal, že jeho krajina mala počas predsedníctva ťažkú úlohu v boji proti pandémii ochorenia COVID-19. Jednou z hlavných úloh bolo, aby fond na obnovu po covide bol veľký a flexibilný, aby mohlo dôjsť k čo najrýchlejšiemu obnoveniu hospodárstva. Spojenectvo v rámci V4 podľa Morawieckeho prežilo už dlho a je „veľkou silou aj v rámci EÚ". Takisto sa poďakoval premiérom ostatných krajín V4 za spoluprácu a podporu.