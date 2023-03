Poľsko hľadá v zahraničí pomoc pri vymáhaní vojnových škôd od Nemecka

Varšava 5. marca (TASR) - Poľsko sa obráti na všetky možné medzinárodné inštitúcie, aby podporili jeho snahy o získanie odškodnenia za vojnové zločiny spáchané Nemeckom a zničenie krajiny počas nemeckej okupácie v rokoch 1939-45, uviedol pre agentúru PAP námestník ministra zahraničných vecí Arkadiusz Mularczyk.



"OSN, Rada Európy, Kongres Spojených štátov a v budúcnosti aj EÚ majú pre nás kľúčový význam," vyhlásil Mularczyk.



Poľská vláda 1. septembra 2022 predložila komplexnú správu, v ktorej podrobne opísala materiálne straty Poľska počas druhej svetovej vojny. Poľsko chce za to od Nemecka požadovať reparácie v objeme šesť biliónov zlotých (1,3 bilióna eur).



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí požiadavky Poľska odmietlo. Uviedlo, že táto záležitosť je pre Berlín uzavretá a nemecká vláda nebude v tejto veci rokovať.



Poľsko napriek tomu bude pokračovať vo svojej diplomatickej ofenzíve, deklaroval Mularczyk.



Informoval, že krajinám EÚ, Rade Európy a NATO bolo Poľskom zaslaných viac ako 50 diplomatických nót. Mularczyk verí, že ministerstvá zahraničných vecí daných krajín si tento problém uvedomujú. Podľa Mularczyka je to veľmi dôležité v situácii, keď sa Nemecko snaží získať členstvo v Bezpečnostnej rade OSN.



Mularczyk zdôraznil, že "všetci v OSN by si mali byť vedomí skutočnosti, že Nemecko nebolo ochotné viesť rozhovory o reparáciách a že má stále nesplatené dlhy voči Poľsku a ďalším stredoeurópskym krajinám."



Podľa poľského diplomata "Nemecko teda nemá morálny mandát zastávať takéto prestížne funkcie."