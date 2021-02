Poľsko hlási 3890 nových prípadov nákazy a 17 úmrtí

Varšava 22. februára (TASR) - Poľsko zaznamenalo za nedeľu 3890 nových prípadov nákazy koronavírusom a 17 úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva, o ktorých v pondelok informovala agentúra PAP.



Poľsko od vypuknutia pandémie celkovo zaznamenalo už 1.642.658 prípadov nákazy, pričom ochoreniu COVID-19, ktoré nový koronavírus spôsobuje, tam podľahlo 42.188 ľudí.



S potvrdenou koronavírusovou infekciou je v Poľsku hospitalizovaných 12.868 ľudí a ďalších 147.208 osôb je v karanténe. Z nákazy sa doteraz vyliečilo 1.384.373 ľudí.



Proti koronavírusu bolo v Poľsku do pondelka zaočkovaných 2.715.159 ľudí, vyplýva z údajov zverejnených na oficiálnej webstránke poľskej vlády. S hromadnou vakcináciou sa v tejto krajine začalo 27. decembra, pričom medzi prvými zaočkovanými boli zdravotníci. Koncom januára začali očkovať aj seniorov nad 80 rokov.



Cestujúci prichádzajúci do Poľska sa možno čoskoro budú musieť preukazovať negatívnym výsledkom na koronavírus, uviedol v pondelok v rozhovore pre spravodajskú televíziu TVN 24 poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski.



Takéto nariadenie by podľa šéfa rezortu zdravotníctva mohlo začať platiť do konca tohto týždňa. Podľa predbežných informácií by sa týkalo najmä osôb prichádzajúcich cez hranice na juhu a východe krajiny. Niedzielski zdôraznil, že osoba s negatívnym výsledkom testu nebude musieť ísť po príchode do Poľska zostať do karantény, ktorá je inak povinná pre všetkých cestujúcich.