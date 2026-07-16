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Poľsko hlási druhý incident s ruskými lietadlami za tri dni
Poľské letectvo najskôr vyslalo pohotovostnú dvojicu stíhačiek z leteckej základne v Malborku na zachytenie dvoch ruských lietadiel Su-30 nad Baltským morom.
Autor TASR
Varšava 16. júla (TASR) - Poľské stíhačky vo štvrtok nad Baltským morom druhý raz v priebehu troch dní zachytili ruské lietadlá. Išlo o dve ruské bojové lietadlá Su-30 a následne aj prieskumný stroj Il-20. Na sieti X to oznámil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, informuje varšavský spravodajca TASR.
Poľské letectvo najskôr vyslalo pohotovostnú dvojicu stíhačiek z leteckej základne v Malborku na zachytenie dvoch ruských lietadiel Su-30 nad Baltským morom.
Po ukončení tejto operácie boli poľské stroje nasadené aj na ďalšie zachytenie ruského prieskumného lietadla Il-20. To sa nachádzalo približne 30 kilometrov severne od pobrežnej obce Jastrzebia Gora na severe Poľska. „Po skončení nášho sprevádzania ruské lietadlo prevzali švédske lietadlá,“ uviedol minister.
Kosiniak-Kamysz uviedol, že ruské lietadlá počas oboch incidentov nevstúpili do poľského vzdušného priestoru. Podľa ministra Moskva takýmito aktivitami opakovane preveruje schopnosti systémov protivzdušnej obrany členských štátov NATO v oblasti Baltského mora.
K podobnému incidentu došlo aj v utorok, keď poľské stíhačky zachytili nad Baltom ruské prieskumné lietadlo Il-20, ktoré sa podľa poľského ministerstva obrany pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru. Po kontakte s poľskými strojmi sa lietadlo vzdialilo smerom k ruskému vzdušnému priestoru. Minister vtedy uviedol, že cieľom letu bolo získavanie informácií o systémoch protivzdušnej obrany.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Poľské letectvo najskôr vyslalo pohotovostnú dvojicu stíhačiek z leteckej základne v Malborku na zachytenie dvoch ruských lietadiel Su-30 nad Baltským morom.
Po ukončení tejto operácie boli poľské stroje nasadené aj na ďalšie zachytenie ruského prieskumného lietadla Il-20. To sa nachádzalo približne 30 kilometrov severne od pobrežnej obce Jastrzebia Gora na severe Poľska. „Po skončení nášho sprevádzania ruské lietadlo prevzali švédske lietadlá,“ uviedol minister.
Kosiniak-Kamysz uviedol, že ruské lietadlá počas oboch incidentov nevstúpili do poľského vzdušného priestoru. Podľa ministra Moskva takýmito aktivitami opakovane preveruje schopnosti systémov protivzdušnej obrany členských štátov NATO v oblasti Baltského mora.
K podobnému incidentu došlo aj v utorok, keď poľské stíhačky zachytili nad Baltom ruské prieskumné lietadlo Il-20, ktoré sa podľa poľského ministerstva obrany pokúsilo priblížiť k poľskému vzdušnému priestoru. Po kontakte s poľskými strojmi sa lietadlo vzdialilo smerom k ruskému vzdušnému priestoru. Minister vtedy uviedol, že cieľom letu bolo získavanie informácií o systémoch protivzdušnej obrany.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)