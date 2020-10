Poľsko hlásilo nový denný rekord v počte úmrtí súvisiacich s COVID-19

Varšava 6. októbra (TASR) – Poľsko hlásilo v utorok denný rekord 58 úmrtí súvisiacich s koronavírusom. Na Twitteri to v utorok napísalo ministerstvo zdravotníctva. Údaje ukázali aj prudký nárast v počtoch ľudí napojených na pľúcny ventilátor a nemocničných lôžok obsadených pacientmi s ochorením COVID-19. Píše o tom tlačová agentúra Reuters.



Krajina hlásila v utorok aj 2236 nových prípadov nákazy koronavírusom, čo je blízko k sobotňajšiemu rekordu 2367 prípadov. Poľsko s 38 miliónmi obyvateľov zaznamenalo celkovo 104 316 prípadov infekcie a tiež 2717 úmrtí, ale to sú oveľa nižšie údaje než v mnohých iných európskych krajinách.



Ministerstvo dodalo, že k utorku bolo na ventilátor napojených 263 ľudí a pacientov s ochorením COVID-19 na nemocničných lôžkach bolo 3719 – v porovnaní so 141 ľuďmi na ventilátoroch a 2399 na lôžkach pred týždňom.



„Čoraz viac ľudí je posielaných na liečbu do nemocnice, ale zároveň sa čoraz viac ľudí dostáva na jednotky intenzívnej starostlivosti, pretože potrebujú liečbu s ventilátorom. Je to veľmi znepokojujúce," povedal námestník ministra zdravotníctva Waldemar Kraska pre súkromnú televíznu stanicu Polsat News.



K mediálnym správam, že Poľsku dochádza liek remdezivir na COVID-19, Kraska povedal, že niektoré nemocnice ho nemajú.



Najväčší nárast nových prípadov v utorok hlásili zo stredného Poľska, čo zvyšuje riziko, že Varšava bude čeliť prísnejším opatreniam na zastavenie šírenia koronavírusu.