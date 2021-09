Poľsko eviduje 882 nových prípadov nákazy a 20 úmrtí

Varšava 22. septembra (TASR) - Poľsko zaznamenalo za posledných 24 hodín, do stredy rána, 882 nových potvrdených prípadov nákazy koronavírusom a 20 úmrtí. Pre porovnanie, v utorok bolo hlásených 711 prípadov. Ukázali to údaje zverejnené poľským ministerstvom zdravotníctva, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra PAP.



V nemocniciach je teraz hospitalizovaných 1179 pacientov s ochorením COVID-19, čo je nárast oproti 1142 pacientom v predchádzajúci deň. Na pľúcne ventilátory, ktorých majú v krajine celkovo 608, je napojených 124 ľudí, napísalo na Twitteri ministerstvo zdravotníctva.



Informovalo tiež, že v karanténe sa nachádza 85.170 ľudí. Zatiaľ sa z nákazy vyliečili 2.659.840 ľudí.



Celkovo už v Poľsku podali 37.007.048 dávok vakcín proti covidu, pričom úplne zaočkovaných je 19.278.324 ľudí. Ukazujú to údaje zverejnené na oficiálnej webovej stránke vlády gov.pl.