Hlasovanie o spornom mediálnom zákone v Poľsku odložili na september

Varšava 11. augusta (TASR) - Poľskej pravicovej vláde sa v stredu nepodarilo získať v parlamente dostatok hlasov pre novelu mediálneho zákona, ktorá je podľa opozície zameraná proti televízii TVN24 vo vlastníctve americkej spoločnosti Discovery. Hlasovanie presunuli na september, informovala agentúra AP.



Licencie na vysielanie by sa po novom udeľovali zahraničným subjektom len vtedy, ak sídlia v krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) a nie sú závislé od subjektov či osôb registrovaných mimo EHS. Podľa Varšavy to má zamedziť šíreniu vplyvu Ruska a Číny.



Ak by zákon prešiel, americká spoločnosť by musela predať svoj rozhodujúci podiel v televízii TVN24, poznamenáva agentúra AP.



Odloženie hlasovania navrhla opozícia a táto požiadavka získala medzi poslancami väčšinovú podporu. Podľa AP teraz nie je jasné, či sa vláde vôbec podarí zákon presadiť.



Strana Dohoda (Porozumienie) predtým oznámila, že opúšťa vládnu koalíciu vedenú stranou Právo a spravodlivosť (PiS) v reakcii na plánované odvolanie vicepremiéra a ministra rozvoja, práce a technológií Jaroslawa Gowina (Dohoda). Dohoda naposledy kritizovala daňové reformy, ktoré sú súčasťou poľského programu ekonomického rozvoja. Gowin okrem toho odmietal podporiť aj spomínanú novelu mediálneho zákona.