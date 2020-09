V Poľsku pripúšťajú vytvorenie menšinového kabinetu i nové voľby

Varšava 18. septembra (TASR) - V Poľsku by sa v najbližšom čase malo rátať s predčasnými voľbami i vytvorením menšinovej vlády. V rozhovore pre súkromnú televíziu Polsat News to v piatok povedal hovorca poľskej vlády Piotr Müller, píše agentúra PAP.



Müller uviedol, že pri hlasovaní o novele zákona o ochrane zvierat zakazujúcej chov kožušinových zvierat sa poslanci koaličnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) zachovali v rozpore so záväznými. Dolná komora poľského parlamentu (Sejm) v noci na piatok totiž schválila túto novelu zákona 356 hlasmi z celkovo 449 prítomných poslancov. Z 229 poslancov vládnucej koalície podporilo novelu 176 zákonodarcov PiS, zatiaľ čo poslanci strán Solidárne Poľsko a Dohoda hlasovali proti alebo sa zdržali.



Návrh novely zákona na ochranu zvierat prišiel po zverejnení drastických záberov z Poľskej kožušinovej farmy. Do niekoľkých hodín od zverejnenia týchto záberov predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski ohlásil predloženie novely spomínaného zákona, obsahujúcej úplný zákaz chovu kožušinových zvierat v Poľsku. Novelu ešte musí schváliť poľský Senát a podpísať prezident.



PiS už vo štvrtok prerušila rokovania so svojimi dvoma menšími koaličnými partnermi a pohrozila vypísaním predčasných volieb.



Rokovania sa týkali plánovanej rekonštrukcie vládneho kabinetu. Strana Solidárne Poľsko totiž odmietla v parlamente podporiť návrh zákona, ktorý by poskytol imunitu úradníkom v prípade, ak v záujme verejného blaha v boji s koronakrízou porušili zákon. Strana PiS preto bola nútená pre nesúhlas koaličných poslancov tento návrh stiahnuť.



Spor v koalícii však podľa všetkého súvisí okrem iného aj s bojom o moc vo vládnom tábore a týka sa v podstate budúcnosti, keď už 71-ročný Kaczyňski nebude dominujúcou silou politickej pravice. Poľské médiá tvrdia, že silná rivalita panuje v prvom rade medzi premiérom Mateuszom Morawieckym z PiS a ministrom spravodlivosti Zbigniewom Ziobrom, ktorý je lídrom strany Solidárne Poľsko.