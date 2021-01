Poľsko implementuje do zbierky zákonov takmer úplný zákaz interrupcií

Varšava 27. januára (TASR) - Kontroverzné rozhodnutie poľského ústavného súdu z októbra 2020 zakazujúce umelé prerušenie tehotenstva pre vývojové chyby plodu v stredu vstúpi do platnosti. Oznámila to poľská vláda s tým, že verdikt súdu bude v stredu zapísaný do zbierky zákonov. Informovala o tom agentúra AFP.



"Rozhodnutie bude dnes zverejnené v zbierke zákonov," uviedlo vládne informačné centrum na sociálnej sieti Twitter.



Ako poznamenala AFP, očakáva sa, že tento krok poľskej vlády povedie k ďalším masovým protestom. Tie vypukli v krajine vlani v októbri po uvedenom verdikte ústavného súdu.



Vláda po vypuknutí demonštrácií odložila jeho implementáciu a pristúpila k nej až teraz. Bude znamenať takmer úplný zákaz interrupcií v prevažne katolíckom Poľsku.



Po tom, čo verdikt nadobudne účinnosť, sa budú môcť potraty vykonávať len v prípade, že tehotenstvo ohrozuje život či zdravie matky alebo je dôsledkom protiprávneho konania, ako napríklad znásilnenia či incestu.