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Poľsko investuje 600 miliónov eur do systému satelitov IRIS2
Podľa ministra systém založený na európskej satelitnej konštelácii zabezpečí Európe bezpečnú komunikáciu.
Autor TASR
Varšava 21. júla (TASR) - Poľsko sa zapojí do európskeho programu bezpečného satelitného komunikačného systému IRIS2 s investíciou vo výške 600 miliónov eur. Po podpise dohody s eurokomisárom pre obranu a vesmír Andriusom Kubiliusom to v utorok oznámil poľský minister vnútra Marcin Kierwiňski. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa ministra systém založený na európskej satelitnej konštelácii zabezpečí Európe bezpečnú komunikáciu. „Bude to úplne nezávislý systém, ktorý nám zaručí bezpečnosť a úplnú nezávislosť,“ povedal Kierwiňski.
Hodnota poľského príspevku do projektu dosiahne takmer 600 miliónov eur, pričom financovanie bude zabezpečené z poľského Plánu obnovy a krajina sa bude na hodnote satelitnej konštelácie IRIS2 podieľať približne desiatimi percentami.
Minister zdôraznil, že projekt reaguje na súčasné bezpečnostné hrozby vrátane vojny na Ukrajine, prírodných katastrof či hybridných útokov. Upozornil, že cieľom útokov sa môže stať aj komunikačná infraštruktúra.
Kierwiňski zároveň uviedol, že Poľsko bude jedným zo šiestich hlavných partnerov projektu IRIS2 a jedným zo základných pilierov budovania bezpečnej komunikačnej siete pre Európu.
Kubilius označil podpis dohody za významný deň pre Poľsko, východné krídlo NATO aj celú Európsku úniu. Vyzdvihol vedúcu úlohu Poľska a uviedol, že investície do vesmírnych technológií sú investíciou do bezpečnosti, hospodárstva i budúcnosti.
IRIS2 (Infraštruktúra pre odolnosť, prepojenosť a bezpečnosť prostredníctvom satelitov) je vesmírny program Európskej únie, ktorý počíta s vybudovaním konštelácie 290 satelitov na nízkej a strednej obežnej dráhe Zeme. Systém má poskytovať bezpečnú a odolnú satelitnú komunikáciu pre verejnú správu, ozbrojené sily, podniky aj občanov EÚ. So spustením prevádzky sa počíta v roku 2030.
Podľa ministra systém založený na európskej satelitnej konštelácii zabezpečí Európe bezpečnú komunikáciu. „Bude to úplne nezávislý systém, ktorý nám zaručí bezpečnosť a úplnú nezávislosť,“ povedal Kierwiňski.
Hodnota poľského príspevku do projektu dosiahne takmer 600 miliónov eur, pričom financovanie bude zabezpečené z poľského Plánu obnovy a krajina sa bude na hodnote satelitnej konštelácie IRIS2 podieľať približne desiatimi percentami.
Minister zdôraznil, že projekt reaguje na súčasné bezpečnostné hrozby vrátane vojny na Ukrajine, prírodných katastrof či hybridných útokov. Upozornil, že cieľom útokov sa môže stať aj komunikačná infraštruktúra.
Kierwiňski zároveň uviedol, že Poľsko bude jedným zo šiestich hlavných partnerov projektu IRIS2 a jedným zo základných pilierov budovania bezpečnej komunikačnej siete pre Európu.
Kubilius označil podpis dohody za významný deň pre Poľsko, východné krídlo NATO aj celú Európsku úniu. Vyzdvihol vedúcu úlohu Poľska a uviedol, že investície do vesmírnych technológií sú investíciou do bezpečnosti, hospodárstva i budúcnosti.
IRIS2 (Infraštruktúra pre odolnosť, prepojenosť a bezpečnosť prostredníctvom satelitov) je vesmírny program Európskej únie, ktorý počíta s vybudovaním konštelácie 290 satelitov na nízkej a strednej obežnej dráhe Zeme. Systém má poskytovať bezpečnú a odolnú satelitnú komunikáciu pre verejnú správu, ozbrojené sily, podniky aj občanov EÚ. So spustením prevádzky sa počíta v roku 2030.