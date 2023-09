Poľsko investuje do výroby samohybných húfnic 185 miliónov eur

Varšava 7. septembra (TASR) – Poľská vláda vyčlenila 185 miliónov eur na výrobu samohybných húfnic Krab v závode Bumar-Labedy v Gliviciach na juhu Poľska, oznámil vo štvrtok poľský premiér Mateusz Morawiecki. Tento typ artilérie často zasahuje do bojov na Ukrajine a je jednou z kľúčových zbraní poľského delostrelectva, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



"Podpísali sme veľmi dôležitú dohodu s prezidentom poľskej zbrojárskej skupiny PGZ Sebastianom Chwalekom," vyhlásil premiér Morawiecki počas návštevy 31. Medzinárodného veľtrhu obranného priemyslu v meste Kielce na juhovýchode Poľska.



"Vláda Poľskej republiky prevádza na účet závodu Bumar-Labedy v Gliviciach 185 miliónov eur," dodal. Prostriedky sa majú použiť na postavenie nových výrobných hál, ktoré poslúžia na výrobu približne 50 nových samohybných húfnic.



Krab je samohybná húfnica kalibru 155 milimetrov na pásovom podvozku. Aktuálne ju vyrába závod skupiny PGZ v meste Stalowa Woda v juhovýchodnej časti Poľska.



"Je to presná zbraň poľskej výroby, no podieľali sa na nej aj mnohí výrobcovia z celého sveta. V bojoch na fronte na Ukrajine sa veľmi dobre osvedčila," dodal poľský premiér.