Tusk: IT systém Občianskej platformy bol terčom kybernetického útoku

Varšava 2. apríla (TASR) — Poľský premiér Donald Tusk v stredu na sieti X oznámil, že došlo ku kybernetickému útoku na počítačový systém jeho strany Občianska platforma (PO). Podľa neho sa tým začalo zahraničné zasahovanie do májových prezidentských volieb, informuje TASR na základe správ televízie TVN24 a agentúry PAP.



„Kybernetický útok na IT systém Platformy. Zahraničné zasahovanie do volieb sa začalo. (Bezpečnostné) služby poukazujú na stopu z východu,“ napísal Tusk.



Podpredseda vlády a minister pre digitálne záležitosti Krzysztof Gawkowski konštatoval, že ide o „vážnu“ záležitosť a o podrobnostiach bude priebežne informovať.



Aj šéf kancelárie predsedu vlády Jan Grabiec uviedol, že podľa orgánov zodpovedných za kybernetickú bezpečnosť konkrétne údaje naznačujú, že útok bol vedený z východu. Jeho cieľom boli IT systémy, konkrétne na počítače zamestnancov kancelárie Občianskej platformy, ako aj volebného štábu. Naznačil, že útok sa odohral v „posledných hodinách“.



Grabiec vysvetlil, že útok pozostával z „pokusu o ovládnutie týchto počítačov, možnosti monitorovať všetok obsah zvonku, prípadne generovať obsah prostredníctvom týchto počítačov“. Rozsah kybernetického útoku označil za "dosť nebezpečný".



Grabiec zdôraznil, že útok sa netýkal len webovej stránky PO a obsahu na nej zverejneného, ale predovšetkým systémov, ktoré využíva PO a jej volebný štáb v kampani. Počítače boli napadnuté cez sieť, takže útok sa týkal počítačov na rôznych miestach, no zameral sa na ľudí pôsobiacich v štruktúrach PO.



Na otázku, či za útokom môžu byť tajné služby z Ruska alebo Bieloruska, Grabiec odpovedal, že nechce zasahovať do práce poľských orgánov.