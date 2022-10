Poľsko: Je nepravdepodobné, že únik z ropovodu Družba bola sabotáž

Varšava 13. októbra (TASR) - Poľská spoločnosť PERN, ktorá je prevádzkovateľom ropovodu Družba dodávajúceho ropu z Ruska do Európy, vo štvrtok uviedla, že únik z potrubia zistený v utorok zrejme nebol dôsledkom sabotáže.



PERN vo svojom vyhlásení – citovanom agentúrou DPA, z ktorej správu prebrala TASR, – uviedol, že na základe prvých zistení a spôsobu, akým bol ropovod poškodený, sa zdá, že nešlo o zásah tretej strany. Vykonáva sa však aj podrobnejšia analýza s cieľom určiť príčiny poškodenia a rozhodnúť o spôsobe opravy, aby sa tok ropy v tomto úseku mohol obnoviť s plnou kapacitou.



Miesto úniku, ktorý bol zistený v utorok neskoro večer, sa nachádza približne 70 kilometrov od stredopoľského mesta Plock. Po jeho zistení na mieste zasahovali hasiči, tímy na ochranu životného prostredia a vyšetrovatelia.



PERN v stredajšom vyhlásení neuviedol, koľko ropy uniklo alebo aký veľký otvor je v potrubí. Znečistenie spôsobené únikom ropy však bolo už vo veľkej miere odstránené, približuje DPA.



K úniku z ropovodu došlo v čase, keď Európa zápasí s energetickou krízou a obáva sa, že v súvislosti s napätím vyvolaným vojnou na Ukrajine by Rusko mohlo ešte viac znížiť toky fosílnych palív na západ.



Európska únia sa pred začiatkom zimy snaží vytvárať si zásoby zemného plynu, pričom stále nakupuje ropu z Ruska.



Po nedávnych únikoch z potrubí plynovodov Nord Stream 1 a 2 sa na Západe objavili obavy, že energetická infraštruktúra v Európe by sa mohla stať terčom útoku.



V súvislosti so stále neobjasnenými výbuchmi na týchto plynovodoch v Baltskom mori sa hovorí o podozrení zo sabotáže. Plynovody v čase únikov neboli v prevádzke.



Ropovod Družba je jednou z najväčších sietí ropovodov na svete.