Poľsko je pripravené brániť svoje práva pred EÚ, povedal Morawiecki

Varšava 25. októbra (TASR) – Poľsko bude brániť svoje práva proti pokusom Európskej komisie zasahovať do svojich vnútroštátnych záležitostí, uviedol poľský premiér Mateusz Morawiecki v rozhovore pre britský denník Financial Times zverejnenom v pondelok.



Morawiecki vyzval Brusel, nech zruší svoje rozhodnutie požiadať Súdny dvor EÚ, aby Varšavu pokutoval za reformy justičného systému.



Prebiehajúci trpký boj medzi Poľskom a Európskou úniou vyvolali kontroverzné reformy poľského súdnictva, ktoré podľa Bruselu ohrozujú demokratické slobody, približuje agentúra AFP.



„Čo sa stane, ak Európska komisia rozpúta tretiu svetovú vojnu? Ak začne tretiu svetovú vojnu, budeme brániť svoje práva akýmikoľvek zbraňami, ktoré máme k dispozícii," reagoval Morawiecki na otázku, či Poľsko môže v rámci sporu začať vetovať budúce rozhodnutia eurobloku.



Poľský ústavný súd začiatkom októbra rozhodol, že niektoré články zmlúv s Európskou úniou nie sú v súlade s poľskou ústavou, ktorá má prednosť pred legislatívnymi normami Únie. Toto rozhodnutie vyvolalo obavy, že Poľsko vystúpi z EÚ, komentuje AFP.



Prebiehajúci spor poznačil aj minulotýždňový summit vedúcich predstaviteľov členských štátov EÚ v Bruseli, na ktorom Morawiecki povedal, že Poľsko je „pripravené na dialóg", nebude však „konať pod tlakom vydierania".



Viacerí predstavitelia na summite navrhli, aby EÚ počas trvania sporu neuvoľnila 36 miliárd eur vyčlenených pre Poľsko prostredníctvom ozdravného plánu po koronakríze.



Ústrednou témou sporu je disciplinárny senát poľského najvyššieho súdu, ktorého zriadenie bolo podľa Európskej komisie v rozpore so zákonom. Poľsko síce informovalo EK o zámere zrušiť túto disciplinárnu komoru v jej súčasnej podobe, doteraz to však nespravilo.