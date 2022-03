Poľsko je pripravené odovzdať USA všetky svoje stíhačky MiG-29

Varšava 8. marca (TASR) - Poľsko je pripravené premiestniť všetky svoje stíhačky typu MiG-29 na vojenskú základňu Ramstein v Nemecku a dať ich k dispozícii Spojeným štátom. Oznámil to v utorok poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau, pričom vyzval aj ostatné krajiny NATO, ktoré vlastnia tento typ stíhačiek, aby spravili to isté. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr Reuters, AP a PAP.



Agentúra AP podotkla, že Varšava týmto krokom zjavne súhlasila s tým, aby lietadlá následne použila ukrajinská armáda. Kyjev žiadal v uplynulých dňoch Západ o dodanie väčšieho počtu bojových lietadiel, pripomína AP.



"Orgány Poľskej republiky sú po konzultáciách medzi poľským prezidentom a vládou pripravené vyslať – okamžite a bezplatne – všetky svoje lietadlá MiG-29 na leteckú základňu Ramstein a dať ich k dispozícii vláde Spojených štátov," uviedol poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau, ktorého citovala agentúra PAP.



Rau vo vyhlásení zároveň uviedol, že Poľsko žiada USA, aby mu poskytli používané lietadlá s podobnými vlastnosťami. "Poľsko je pripravené okamžite stanoviť podmienky kúpy týchto lietadiel," dodal.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken ešte v nedeľu informoval, že USA zvážia dodanie takýchto lietadiel Poľsku v prípade, že Varšava bude súhlasiť s poskytnutím stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Agentúra AP uvádza, že Washington sa momentálne zaoberá návrhom, v súlade s ktorým by Poľsku zmienené lietadlá nahradil stíhačkami typu F-16.



Americkí predstavitelia vyvíjali v pondelok – v reakcii na víkendovú prosbu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského – tlak na administratívu prezidenta USA Joea Bidena s cieľom dosiahnuť, aby uľahčila presun vojenských lietadiel z Poľska a ďalších členských krajín NATO vo východnej Európe na Ukrajinu, pripomína Rueters.



Ukrajinskí piloti sú na stíhačky MiG-29 zvyknutí a vedia ich obsluhovať, keďže tento typ lietadiel využívajú aj ukrajinské vzdušné sily, pripomínajú agentúry PAP a AP.