Poľsko je pripravené pomáhať pri vyšetrovaní vojnových zločinov v Buči

Varšava 5. apríla (TASR) - Poľsko je pripravené vyslať svojich predstaviteľov na Ukrajinu na pomoc vo vyšetrovaní zjavných vojnových zločinov proti civilistom, ktorých sa v meste Buča blízko hlavného mesta Kyjev dopustili ruské jednotky. Podľa agentúry PAP to v utorok uviedol námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jablonski.



Jablonski to povedal v súvislosti s iniciatívou poľského premiéra Mateusza Morawieckeho, ktorý v pondelok vyzval na zriadenie medzinárodného orgánu na vyšetrovanie "ruskej genocídy" na Ukrajine.



"Fyzická prítomnosť medzinárodných tímov prokurátorov, vyšetrovateľov a lekárov, ako i forenzných technikov je na miestach činu kľúčová," uviedol Jablonski.



Ako dodal, dôkazy sa musia zhromaždiť tak rýchlo, ako to len bude možné, pretože ak budú zničené, identifikácia a potrestanie páchateľov bude ťažké.



"Sme pripravení vyslať tam svojich predstaviteľov neskôr v priebehu týždňa," potvrdil.



Ukrajinské médiá nedeľu zverejnili snímky obetí v civilnom oblečení, pričom niektorí mali zviazané ruky a strelné rany zblízka. Telá sa nachádzali na uliciach mesta Buča a našli ich po jeho oslobodení ukrajinskými jednotkami. Z mesta pochádzajú aj správy o masových hroboch, uzatvára PAP.