Poľsko je pripravené poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc

Varšava 31. januára (TASR) - Poľsko ponúklo Ukrajine vojenskú pomoc a muníciu určenú na obranu. Oznámil to v pondelok šéf poľského Úradu národnej bezpečnosti (BBN) Pawel Soloch, informovala agentúra PAP.



Poľsko sa rozhodlo poslať vojenskú pomoc Ukrajine po tom, čo poľský prezident Andrzej Duda rokoval o situácii súvisiacej s hromadením ruských vojsk v blízkosti ukrajinských hraníc so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským, ako aj s poľským premiér Mateuszom Morawieckim a ďalšími predstaviteľmi poľskej vlády a špeciálnych služieb.



"Prezident (Duda) podporil po rokovaniach s prezidentom Zelenským a vládou myšlienku o poskytnutí vojenskej pomoci Ukrajine," uviedol Soloch s tým, že Duda rokoval so Zelenským o "každom druhu" pomoci pre Ukrajinu vrátane politickej podpory.



Soloch zároveň povedal, že bolo prijaté rozhodnutie poslať Ukrajine muníciu, ktorá "má byť použitá na obranu, nie na útok".



Podľa Solocha poľské ministerstvo obrany v súčasnosti dokončuje dôležitú zmluvu s Ukrajinou, pričom Poľsko je pripravené Ukrajine "kedykoľvek" poskytnúť "niekoľko desaťtisíc kusov munície určenej na obranu“. Šéf BBN priblížil, že Kyjev už dostal oficiálnu ponuku Varšavy o poskytnutí pomoci, na ktorú Poľsko očakáva odpoveď.



Poľský premiér Mateusz Morawiecki plánuje taktiež navštíviť Ukrajinu, a to v utorok, pripomína agentúra AFP.