Poľsko je skeptické voči snahe Francúzska o rozhovory Ruska a Ukrajiny

Varšava 13. apríla (TASR) - Poľsko je skeptické voči pokusom Francúzska zorganizovať rozhovory medzi Ukrajinou a Ruskom. Povedal to vo štvrtok poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



"Nevidíme žiadne známky toho, že Rusko by bolo pripravené prehodnotiť svoju politiku územných ziskov... možným výsledkom takých rozhovorov nemôžu byť žiadne samostatné záruky pre Rusko, stojace mimo dodržiavania noriem medzinárodného práva," povedal Rau v prejave k parlamentu.



Vyjadril sa tak týždeň po stretnutí francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Pekingu s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Čínskeho lídra Macron vyzval, aby Rusko v súvislosti s vojnou na Ukrajine priviedol "späť k rozumu" a zároveň aj všetky strany k rokovaciemu stolu.



Francúzsky prezident neskôr povedal, že jeho čínsky náprotivok predniesol v súvislosti s Ukrajinou "dôležité slová". Podľa Macrona sa Francúzsko a Čína tiež zhodli v tom, že z vojny by mali byť vylúčené jadrové zbrane.



Rusko len o niekoľko hodín nato signalizovalo, že nevidí šancu, aby Čína sprostredkovala rozhovory Ukrajiny s Ruskom, pričom Moskva "nemá inú možnosť" než pokračovať vo svojej ofenzíve.