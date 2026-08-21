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Poliaci sú sklamaní z rozhodnutia Izraela ohľadom zabitia ich občana
Sobol zahynul po tom, ako na humanitárny konvoj organizácie The World Central Kitchen (WCK), v ktorom sa nachádzal, zaútočila izraelská armáda.
Autor TASR
Varšava 21. augusta (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo „veľké sklamanie“ z rozhodnutia Izraela neviesť trestné konanie v súvislosti s útokom na konvoj dobrovoľníkov v Pásme Gazy v roku 2024, pri ktorom zahynul poľský občan Damian Sobol. Rezort diplomacie si preto predvolal izraelského veľvyslanca vo Varšave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Sobol zahynul po tom, ako na humanitárny konvoj organizácie The World Central Kitchen (WCK), v ktorom sa nachádzal, zaútočila izraelská armáda napriek tomu, že mal potrebné povolenie a všetky vozidlá boli riadne označené. Pri tragédii zahynulo sedem ľudí.
„Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky je veľmi sklamané z informácie, ktorú dostalo 19. augusta 2026, o zastavení konania,“ uviedol rezort vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok večer.
Rezort si preto predvolal izraelského veľvyslanca. Poľská strana podľa ministerstva zhodnotila doterajšie procesy podniknuté na objasnenie príčin a priebehu tragédie a informovala, že okresná prokuratúra v meste Przemysl vedie paralelné vyšetrovanie.
Okrem toho ministerstvo „vyjadrilo svoje očakávanie, že izraelská strana poskytne náležitým poľským orgánom všetky potrebné vysvetlenia a materiály, o ktoré požiadali poľskí vyšetrovatelia“.
Štátny tajomník ministerstva zahraničia Ignacy Niemczycki v piatok pre poľskú rozhlasovú stanicu PR1 povedal, že Poľsko považuje rozhodnutie Izraela za prekvapivé. „Domnievame sa, že použitie sily musí byť primerané a neprimerané použitie sily by malo mať dôsledky, preto očakávame objasnenie tejto záležitosti,“ uviedol.
Izraelského veľvyslanca si vo štvrtok predvolala aj Austrália, ktorej občianka taktiež zahynula pri spomínanom útoku.
Sobol zahynul po tom, ako na humanitárny konvoj organizácie The World Central Kitchen (WCK), v ktorom sa nachádzal, zaútočila izraelská armáda napriek tomu, že mal potrebné povolenie a všetky vozidlá boli riadne označené. Pri tragédii zahynulo sedem ľudí.
„Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky je veľmi sklamané z informácie, ktorú dostalo 19. augusta 2026, o zastavení konania,“ uviedol rezort vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok večer.
Rezort si preto predvolal izraelského veľvyslanca. Poľská strana podľa ministerstva zhodnotila doterajšie procesy podniknuté na objasnenie príčin a priebehu tragédie a informovala, že okresná prokuratúra v meste Przemysl vedie paralelné vyšetrovanie.
Okrem toho ministerstvo „vyjadrilo svoje očakávanie, že izraelská strana poskytne náležitým poľským orgánom všetky potrebné vysvetlenia a materiály, o ktoré požiadali poľskí vyšetrovatelia“.
Štátny tajomník ministerstva zahraničia Ignacy Niemczycki v piatok pre poľskú rozhlasovú stanicu PR1 povedal, že Poľsko považuje rozhodnutie Izraela za prekvapivé. „Domnievame sa, že použitie sily musí byť primerané a neprimerané použitie sily by malo mať dôsledky, preto očakávame objasnenie tejto záležitosti,“ uviedol.
Izraelského veľvyslanca si vo štvrtok predvolala aj Austrália, ktorej občianka taktiež zahynula pri spomínanom útoku.