Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 21. august 2026Meniny má Jana
< sekcia Zahraničie

Poliaci sú sklamaní z rozhodnutia Izraela ohľadom zabitia ich občana

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Sobol zahynul po tom, ako na humanitárny konvoj organizácie The World Central Kitchen (WCK), v ktorom sa nachádzal, zaútočila izraelská armáda.

Autor TASR
Varšava 21. augusta (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo „veľké sklamanie“ z rozhodnutia Izraela neviesť trestné konanie v súvislosti s útokom na konvoj dobrovoľníkov v Pásme Gazy v roku 2024, pri ktorom zahynul poľský občan Damian Sobol. Rezort diplomacie si preto predvolal izraelského veľvyslanca vo Varšave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Sobol zahynul po tom, ako na humanitárny konvoj organizácie The World Central Kitchen (WCK), v ktorom sa nachádzal, zaútočila izraelská armáda napriek tomu, že mal potrebné povolenie a všetky vozidlá boli riadne označené. Pri tragédii zahynulo sedem ľudí.

Ministerstvo zahraničných vecí Poľskej republiky je veľmi sklamané z informácie, ktorú dostalo 19. augusta 2026, o zastavení konania,“ uviedol rezort vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok večer.

Rezort si preto predvolal izraelského veľvyslanca. Poľská strana podľa ministerstva zhodnotila doterajšie procesy podniknuté na objasnenie príčin a priebehu tragédie a informovala, že okresná prokuratúra v meste Przemysl vedie paralelné vyšetrovanie.

Okrem toho ministerstvo „vyjadrilo svoje očakávanie, že izraelská strana poskytne náležitým poľským orgánom všetky potrebné vysvetlenia a materiály, o ktoré požiadali poľskí vyšetrovatelia“.

Štátny tajomník ministerstva zahraničia Ignacy Niemczycki v piatok pre poľskú rozhlasovú stanicu PR1 povedal, že Poľsko považuje rozhodnutie Izraela za prekvapivé. „Domnievame sa, že použitie sily musí byť primerané a neprimerané použitie sily by malo mať dôsledky, preto očakávame objasnenie tejto záležitosti,“ uviedol.

Izraelského veľvyslanca si vo štvrtok predvolala aj Austrália, ktorej občianka taktiež zahynula pri spomínanom útoku.
.

Neprehliadnite

Raši: Na dátum 21. augusta 1968 nesmieme zabudnúť

Bocian Max na výlete: Ornitológovia sledovali jeho púť. Kam doletel?

SLEDUJEME: Búrky komplikujú dopravu, spôsobili viaceré škody

PJONTEK: Inline rýchlokorčuľovanie má olympijský potenciál