Poľsko je vo veci tankov pre Ukrajinu pripravené na neštandardné kroky

Varšava/Kyjev 20. januára (TASR) - Poľsko je pripravené podniknúť "neštandardné kroky" v prípade, že Nemecko nebude súhlasiť s dodaním svojich tankov Leopard 2 na Ukrajinu. V rozhovore pre súkromnú rozhlasovú stanicu RMF FM to v piatok podľa agentúry Reuters uviedol námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jabloňski.



"Momentálne sa snažíme o to, aby Nemecko nielen súhlasilo s dodaním týchto tankov z Poľska alebo iných krajín, ale aby tak urobilo aj samé," uviedol Jabloňski.



Na otázku, čo Poľsko urobí, ak Nemci nebudú súhlasiť s dodaním tankov Ukrajine, Jabloňski odpovedal: "Uvidíme. Myslím si, ak narazíme na silný odpor, budeme pripravení na takéto akcie, aj neštandardné. Ale nepredbiehajme fakty," konštatoval Jabloňski.



Svojimi slovami postoj poľského premiéra Mateusza Morawieckého, ktorý vo štvrtok naznačil, že Varšava by mohla Ukrajine dodať tanky Leopard 2 ako súčasť širšej koalície aj bez súhlasu Berlína.



"Súhlas je druhoradý, buď ho získame rýchlo, alebo sami urobíme, čo je potrebné," povedal Morawiecki.



Ukrajina už dlhšie žiada Berlín, aby jej do boja proti ruským inváznym jednotkám poskytol nemecké tanky Leopard 2. Berlín tak údajne mieni urobiť len v prípade, ak Kyjevu svoje tanky Abrams ponúknu aj Spojené štáty.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok večer vyhlásil, že očakáva, že piatkové kľúčové stretnutie spojencov Kyjeva na americkej leteckej základni Ramstein v Nemecku prinesie "dôležité rozhodnutia" ohľadom ďalších dodávok zbraní zo strany Západu.