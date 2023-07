Poľsko je znepokojené pohybom vagnerovcov v bieloruskom pohraničí

Varšava 29. júla (TASR) - Poľský premiér Mateusz Morawiecki v sobotu vyjadril znepokojenie nad pohybom ruskej súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny v Bielorusku smerom k poľským hraniciam.



"Máme informácie, že viac ako 100 žoldnierov z Vagnerovej skupiny postúpilo k Suvalskému koridoru neďaleko bieloruského mesta Hrodna," povedal Morawiecki, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



To robí situáciu na hraniciach "ešte hrozivejšou", varoval Morawiecki počas návštevy zbrojárskej továrne v Gliwiciach na juhu Poľska.



Hrodna sa nachádza na západe Bieloruska, približne 15 kilometrov od jeho hraníc s Poľskom a Litvou, ktoré sú členmi NATO. Suvalský koridor je úzky pás zeme na ich území medzi Bieloruskom a Kaliningradskou oblasťou - ruskou pobaltskou exklávou.



V prípade núdze by Rusko obsadením tejto oblasti mohlo odrezať pobaltské krajiny - Litvu, Lotyšsko a Estónsko - od zvyšku územia NATO.



Morawiecki tiež poznamenal, že tento rok bolo dosiaľ zaznamenaných 16.000 pokusov o prekročenie poľských hraníc migrantmi z Bieloruska. Bieloruský prezident Alexander Lukašenko a ruský prezident Vladimir Putin ich chceli "pretlačiť do Poľska", povedal.



V súvislosti s prítomnosťou nájomných vojakov z Vagnerovej skupiny v Bielorusku predstavitelia poľskej armády hovorili o ruskej propagandistickej akcii, ktorej cieľom je vyvolať v Poľsku poplach.



V Poľsku, ktoré je členom EÚ, v súčasnosti prebieha volebná kampaň pred jesennými voľbami nového parlamentu.