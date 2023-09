Poľsko jednostranne predĺži zákaz dovozu ukrajinských agrokomodít

Varšava 15. septembra (TASR) – Poľsko zavedie vlastný zákaz dovozu ukrajinských poľnohospodárskych produktov po piatkovej polnoci po tom, ako Európska komisia (EK) takýto zákaz odmietla predĺžiť. Oznámila to poľská vláda, informuje TASR podľa agentúry PAP, ktorá pripomenula, že rozhodnutie Varšavy by mohlo vyvolať ďalšie trenice s Bruselom.



"Nesúhlasíme s rozhodnutím Európskej komisie a v záujme poľských poľnohospodárov a spotrebiteľov zavádzame národné opatrenia," uviedol hovorca poľskej vlády s tým, že príslušné nariadenie prijmú a zverejnia ešte v piatok.



Premiér Mateusz Morawiecki predtým vyhlásil, že v tejto záležitosti Varšava "nebude počúvať" Berlín, eurokomisiu ani opozíciu. "Urobíme to, pretože je to v záujme poľského poľnohospodára," zdôraznil.



EK v máji zaviedla dočasné embargo na dovoz štyroch ukrajinských agrokomodít, a to pšenice, kukurice, repky a slnečnice. Cieľom bolo zastaviť narušovanie trhu v členských štátoch EÚ susediacich s Ukrajinou – v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.



V piatok večer eurokomisia oznámila, že platnosť embarga vyprší podľa plánu koncom dňa. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v piatich členských štátoch susediacich s Ukrajinou boli odstránené, informoval spravodajca TASR.



Ukrajina zároveň súhlasila, že do 30 dní zavedie konkrétne zákonné opatrenia vrátane systému vývozných licencií, aby sa predišlo nárastu množstva obilnín v krajinách EÚ.



Bulharsko vo štvrtok oznámilo, že zákaz nepredĺži. Poľsko, Slovensko a Maďarsko avizovali zavedenie vlastných opatrení a Rumunsko avizovalo, že sa bude riadiť stanoviskom EK.