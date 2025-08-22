< sekcia Zahraničie
Kaczyňského aj Tuskova strana by podľa prieskumu získali 30 percent
Varšava 22. augusta (TASR) - Poľské strany Právo a spravodlivosť (PiS) a Občianska koalícia (KO) by v polovici augusta získali po 30 percent hlasov, zatiaľ čo opozičná Konfederácia by dosiahla podporu 12 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CBOS), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
KO si oproti júlovému meraniu polepšila o dva percentuálne body a PiS o tri body. Konfederácia zaznamenala rovnaký výsledok ako pred mesiacom. Ľavica by získala podporu sedem percent respondentov, čo znamená nárast o jeden bod. Strana Razem by dosiahla päť percent, teda o jeden bod menej než v júli. Konfederácia koruny Poľskej stratila päť bodov a podporili by ju tri percentá opýtaných.
Podpora hnutia Poľsko 2050 klesla na dve percentá a Poľská ľudová strana (PSL) zostala na úrovni jedného percenta. Ani jedna z týchto v súčasnosti vládnych strán by sa tak nedostala do Sejmu.
Prieskum CBOS sa uskutočnil 18. až 21. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov kombinovanou metódou telefonických rozhovorov a internetovej ankety.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
