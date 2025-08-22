Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 22. august 2025Meniny má Tichomír
< sekcia Zahraničie

Kaczyňského aj Tuskova strana by podľa prieskumu získali 30 percent

.
Na snímke Donald Tusk. Foto: TASR - Jakub Kotian

KO si oproti júlovému meraniu polepšila o dva percentuálne body a PiS o tri body.

Autor TASR
Varšava 22. augusta (TASR) - Poľské strany Právo a spravodlivosť (PiS) a Občianska koalícia (KO) by v polovici augusta získali po 30 percent hlasov, zatiaľ čo opozičná Konfederácia by dosiahla podporu 12 percent voličov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý uskutočnilo Centrum pre výskum verejnej mienky (CBOS), informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

KO si oproti júlovému meraniu polepšila o dva percentuálne body a PiS o tri body. Konfederácia zaznamenala rovnaký výsledok ako pred mesiacom. Ľavica by získala podporu sedem percent respondentov, čo znamená nárast o jeden bod. Strana Razem by dosiahla päť percent, teda o jeden bod menej než v júli. Konfederácia koruny Poľskej stratila päť bodov a podporili by ju tri percentá opýtaných.

Podpora hnutia Poľsko 2050 klesla na dve percentá a Poľská ľudová strana (PSL) zostala na úrovni jedného percenta. Ani jedna z týchto v súčasnosti vládnych strán by sa tak nedostala do Sejmu.

Prieskum CBOS sa uskutočnil 18. až 21. augusta na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov kombinovanou metódou telefonických rozhovorov a internetovej ankety.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Po okupácii v roku 1968 chýbal v obchodoch chlieb

Hokejistom roka sa stal Slafkovský, najlepším trénerom Bartovič