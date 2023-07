Predseda poľskej strany PiS Kaczyňski sa po voľbách nevráti do vlády

Varšava 11. júla (TASR) - Predseda poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) a vicepremiér Jaroslaw Kaczyňski odíde po jesenných parlamentných voľbách z vlády. Oznámil to v utorok samotný Kaczyňski s tým, že jeho prítomnosť vo vládnom kabinete je len dočasná. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.



Kaczyňski sa vrátil do vlády v júni ako vicepremiér a v tom čase uviedol, že je späť v kabinete, aby so svojou stranou bojoval v nadchádzajúcich voľbách o väčšinu v parlamente.



V rokoch 2006 a 2007 bol Kaczyňski počas predchádzajúcej vlády PiS premiérom. Vlani v júni odstúpil z funkcie vicepremiéra, aby sa mohol ujať funkcie šéfa vládnej bezpečnostnej rady. Spravil tak, aby sa mohol sústrediť na riadenie svojej politickej strany.



Kaczyňski v rozhovore pre denník Super Express v utorok uviedol, že predmetom jeho aktivít sú záležitosti spojené s bezpečnosťou. "Neplánujem však pokračovať v mojej práci vo vláde," povedal.



Na otázku, či by chcel byť premiérom, ak by jeho strana vyhrala nadchádzajúce voľby, reagoval, že predsedom vlády byť nechce. "Neberiem to do úvahy," povedal.