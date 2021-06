Poľsko: Kapacitné obmedzenia podujatí sa nebudú týkať zaočkovaných

Varšava 8. júna (TASR) - Poľský minister zdravotníctva Adam Niedzielski v utorok oznámil, že plne zaočkovaní ľudia sa nebudú rátať do povolených limitov účastníkov zhromaždení, pretože nepredstavujú zdravotné riziko. Informovala o tom agentúra PAP.



"Tieto osoby sa nepočítajú, pretože v čase konania podujatia nepredstavujú epidemiologickú hrozbu," povedal minister. "Týka sa to koncertov, registrovaných zhromaždení, futbalových zápasov, kín a hotelov."



Niedzielski podľa PAP pripustil, že môžu nastať situácie, keď na koncerte, na ktorom je povolená kapacita 250 ľudí, môžu zaočkovaní účastníci predstavovať väčšinu. "Nie je to druh diskriminácie, je to istý typ epidemiologickej bezpečnosti," povedal.



Minister takisto pripomenul, že Európska únia zavádza tzv. COVID pasy, určené pre zaočkované osoby i ľudí, ktorí absolvovali test alebo prekonali ochorenie COVID-19. Ľudia si od stredy budú môcť tieto osvedčenia stiahnuť z aplikácie dostupnej pre telefóny Apple.



Poľsko postupne uvoľňuje lockdownové opatrenia. Počty nových prípadov sa koncom marca pohybovali na úrovni okolo 30.000 za deň, v súčasnosti je to len niekoľko sto, pripomína PAP.



Hovorca poľskej vlády Piotr Müller v pondelok informoval, že krajina je pripravená do konca augusta zaočkovať proti koronavírusu všetkých občanov, ktorí o vakcínu prejavia záujem.