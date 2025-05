Poľsko: Karol Nawrocki sa podpísal pod priority Mentzena

Varšava 22. mája (TASR) - Kandidát na poľského prezidenta podporovaný stranou PiS Karol Nawrocki vo štvrtok podpísal deklaráciu s ôsmimi bodmi záväzkov voči voličom. Pripravil ju neúspešný tretí prezidentský kandidát Slawomir Mentzen, ktorý nepostúpil do druhého kola volieb. Informuje varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Nawrocki vyhlásil, že ako prezident nepodpíše žiadny zákon obmedzujúci prístup Poliakov k zbraniam, ani neodsúhlasí ratifikáciu európskych zmlúv, ktoré by oslabovali suverenitu Poľska.



Nawrocki počas diskusie s Mentzenom označil prístup k zbraniam v Poľsku za príliš komplikovaný a zdôraznil potrebu posilniť civilnú odolnosť krajiny. Uviedol, že sám vlastní osobnú zbraň a povolenie získal po tom, čo ho začalo prenasledovať Rusko.



V deklarácii sa tiež zaviazal, že nepodporí ratifikáciu takých unijných dohôd, ktoré by odovzdávali kompetencie Poľska Európskej únii. Spomenul najmä oblasti poľnohospodárstva, lesného hospodárstva a vzdelávania. Kritizoval tiež myšlienku spoločnej európskej armády.



Medzi ďalšími bodmi deklarácie sú aj záväzky, že nepodporí zvyšovanie daní, zavádzanie nových odvodov, obmedzenie slobody prejavu či vyslanie poľských vojakov na Ukrajinu. Postavil sa aj proti vstupu Ukrajiny do NATO.



Víťaz prvého kola volieb Rafal Trzaskowski z vládnej Občianskej koalície aj Nawrocki získali vo voľbách zhodne okolo 30 percent hlasov. Výsledok druhého kola volieb 1. júna preto môžu výrazne ovplyvniť rozhodnutia a odporúčania neúspešných kandidátov z prvého kola volieb.