Poľská katolícka cirkev zverejnila správu o zneužívaní kňazmi

Varšava 28. júna (TASR) - V Poľsku zaznamenali od 50. rokov minulého storočia do konca roka 2020 viac ako 360 prípadov sexuálneho zneužívania maloletých kňazmi. Oznámila to v pondelok poľská katolícka cirkev. Informovala o tom agentúra PAP.



"V období od 1. júla 2018 do 31. decembra 2020 prijali diecézy a kláštory katolíckej cirkvi v Poľsku 368 správ týkajúcich sa sexuálneho zneužívania maloletých," oznámil Štatistický úrad katolíckej cirkvi s tým, že jeho správa sa týkala obdobia medzi rokmi 1958 a 2020.



Zo všetkých prípadov bolo počas predbežného vyšetrovania Kongregácie pre náuku viery 38 z nich pre nedostatočné dôkazy zamietnutých, 186 je predmetom vyšetrovania a 144 obvinení bolo overených alebo považovaných za dôveryhodné, dodal štatistický úrad.



Poľský prímas, arcibiskup Wojciech Polak požiadal ľudí o odpustenie. Dodal, že zverejnené údaje "úplne neodrážajú tragédiu sexuálneho zneužívania detí, ktorej sa dopustili niektorí členovia duchovenstva", keďže nie všetci poškodení sa rozhodli informovať príslušné orgány. Zároveň sa poďakoval tým, ktorí o prípadoch zneužívania detí informovali.



Takmer 50 percent všetkých hlásených prípadov zneužívania sa týkalo detí do 15 rokov, píše PAP.