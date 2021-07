Poľsko: Kňazi figurujú takmer v tretine prípadov zneužívania detí

Varšava 27. júla (TASR) - Takmer v tretine z 345 prípadov sexuálneho zneužívania detí, ku ktorým došlo v rokoch 2017-2020 a ktoré prešetrovala poľská štátna komisia, boli za páchateľov označení kňazi. S odvolaním sa na utorňajšie vyjadrenie samotnej komisie o tom informuje agentúra AFP.



"Štátna komisia pre pedofíliu sa zaoberá 100 prípadmi, v ktorých boli členovia duchovenstva označení za páchateľov sexuálneho zneužívania dieťaťa do 15 rokov," uviedla zmienená komisia v utorok vo svojej vôbec prvej správe od roku 2019, keď bola založená.



Komisia, ktorá má určité vyšetrovacie právomoci, zároveň informovala, že podala 55 žiadostí o začatie trestného stíhania a navrhla tiež legislatívne zmeny zamerané na zrýchlenie vyšetrovania takýchto prípadov a ochranu obetí.



Zároveň informovala, že od poľskej katolíckej cirkvi dosiaľ nedostala žiadnu odpoveď na svoje žiadosti o poskytnutie dokumentácie k prípadom zneužívania. "Doteraz sme dostali mnohé uistenia o ich ochote spolupracovať. Z týchto uistení sa veľmi tešíme, dosiaľ však neboli prevedené do praxe," povedal novinárom vo Varšave šéf komisie Blažej Kmieciak.



Samotná poľská katolícka cirkev koncom júna informovala, že od júla 2018 do konca roka 2020 dostala celkovo 368 správ týkajúcich sa sexuálneho zneužívania maloletých. Prípady sa týkali obdobia od roku 1958 do roku 2020.



Cirkev dodala, že zo všetkých prípadov bolo počas predbežného vyšetrovania Kongregácie pre náuku viery 38 zamietnutých pre nedostatočné dôkazy, 186 je predmetom vyšetrovania a 144 obvinení bolo overených alebo považovaných za dôveryhodné. Takmer 50 percent všetkých hlásených prípadov zneužívania sa týkalo detí do 15 rokov. Niektoré zo zneužívaní mali trvať aj viac ako desaťročie.



V posledných rokoch otriasla poľskou katolíckou cirkvou celá séria obvinení zo sexuálneho zneužívania, ktoré na verejnosť prenikli obzvlášť po tom, ako bol v máji 2019 na internete zverejnený dokumentárny film o zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi s názvom Tylko nie mów nikomu (Len to nikomu nehovor).



Vatikán od minulého roka potrestal už štyroch poľských biskupov za to, že kryli pedofilné činy kňazov. Oznámil tiež rezignácie dvoch biskupov. Vlani v novembri okrem toho Vatikán nariadil vyšetrovanie obvinení, podľa ktorých emeritný arcibiskup Slawoj Leszek Glódž zanedbal preverovanie správ o sexuálnom zneužívaní neplnoletých osôb kňazmi vo svojej arcidiecéze Gdaňsk. Glódž po zverejnení obvinení z úradu odstúpil, pričom pápež jeho rezignáciu prijal. Svätá stolica vlani novembri tiež v súvislosti so sexuálnym obťažovaním a krytím takéhoto zneužívania sankcionovala aj dnes už zosnulého kardinála Henryka Gulbinowicza.



Poľskú štátnu komisiu pre boj proti sexuálnemu zneužívaniu neplnoletých zriadili v roku 2019 a jej úlohou je preveriť správy a prípady zneužívania neplnoletých vo veku do 15 rokov, zaistiť potrestanie páchateľov a vypracovať preventívne a výchovné opatrenia.