Poľsko kritizuje Nemecko za nepostačujúcu ponuku tankov Leopard

Na archívnej snímke nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková, 1. júla 2022. Foto: TASR/AP

Varšava/Berlín 23. júla (TASR) - Ako nepostačujúcu kritizoval doterajšiu ponuku viacstrannej výmeny tankov medzi Poľskom a Nemeckom poľský minister obrany Mariusz Blaszczak. Táto ponuka súvisí s nepriamymi dodávkami zbraní pre Ukrajinu.Ako povedal Blaszczak v rozhovore, ktorého výňatok v sobotu zverejnil spravodajský portál wPolityce.pl, vláda v Berlíne nedávno predložila Varšave ponuku na dodávku 20 tankov Leopard 2A4, pričom Varšava požadovala najmenej 44 kusov. Minister okrem toho kritizoval, že bude trvať až 12 mesiacov, kým budú tieto tanky v stave, aby mohli byť využívané na vojenské operácie. TASR informuje na základe správ prevzatých z agentúr DPA a PAP.Poľsko, ktoré je členom NATO, podporilo boj Kyjeva voči ruským inváznym silám viac ako 200 tankami T-72 sovietskej výroby, pripomína DPA. V rámci viacstrannej výmeny zbraní ide o to, že Poľsko dodá Ukrajine tanky sovietskej výroby a Nemecko alebo iní spojenci zase Varšave na oplátku poskytnú novšie náhrady zbraní. Zámerom je, aby ukrajinskí vojaci čo najskôr dostali ťažké vojenské vybavenie, ktoré vedia ovládať a nemuseli podstupovať rozsiahly tréning na používanie nových zbraní.Nemecká ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková v piatok priznala, že tento plán, ktorý sa zdal byť "", nefunguje podľa očakávaní. Odmietla však ostrú kritiku poľskej vlády. "" uviedla na podujatí s názvom "The Right Questions" (Správne otázky) organizovanom bulvárnym denníkom Bild.Šéfka nemeckej diplomacie povedala, že situácia je neuspokojivá pre obe strany. Poznamenala však, že "".Z prostredia ministerstva obrany v Berlíne už v piatok zaznelo, že Poľsku bolo v počiatočnom štádiu vojny na Ukrajine ako kompenzácia ponúknutých 100 dostupných tankov Leopard 1 v dobrom stave, píše DPA. Tie však Varšava údajne odmietla, lebo ich považovala za príliš staré. Nemecký rezort obrany dodal, že Poľsko má očividne záujem o modernejšie tanky Leopard 2 - ich dodávka zo zásob Bundeswehru však možná nie je. Blaszczak však podľa agentúry PAP poprel, že by Poľsko chcelo len najnovšiu verziu týchto tankov.Štátny tajomník poľského ministerstva zahraničných vecí Szymon Szynkowski vel Sęk pre magazín Der Spiegel povedal, že z nemeckých sľubov o viacstrannej výmene zbraní sa stal "". Kritizoval, že Nemci ponúkli Poľsku tanky, ktoré boli staršie ako tie, čo Poľsko dalo Ukrajine. Takúto ponuku označil za neprijateľnú,". Dodal, že Poľsko sa preto spolieha na pomoc iných partnerov v NATO.