Poľsko kritizuje USA, že za hlavného partnera v EÚ považujú Nemecko

Varšava 11. júna (TASR) - Poľský minister zahraničných vecí Zbigniew Rau v rozhovore pre denník Rzeczpospolita, ktorý bol zverejnený v piatok, kritizoval, že americký prezident Joe Biden považuje za prvoradého partnera Washingtonu v Európe Nemecko. Informovala o tom agentúra DPA.



"Podľa Bidena sa Európa rovná Nemecko," povedal Rau v piatok, keď sa v Británii začal summit skupiny G7, na ktorom sa zúčastňuje i šéf Bieleho domu. Problémom však podľa jeho slov je, že Berlín "obetoval hodnoty a bezpečnostné záujmy slobodného sveta za spoluprácu s Ruskom". Narážal tým na kontroverzný projekt plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2).



Bidenova administratíva koncom mája oznámila, že zmierni sankcie voči firme Nord Stream 2 AG, čo sčasti odôvodnila snahou o obnovu vzťahov s Nemeckom, ktoré sa počas vlády prezidenta Donalda Trumpa výrazne zhoršili.



Rau skritizoval, že do rozhodovacieho procesu Spojených štátov nebolo zapojené Poľsko ani ďalšie susedné krajiny. "Americkí spojenci si nenašli čas na konzultácie s regiónom, ktorý následky tohto rozhodnutia najviac ovplyvnia," povedal.



Dvoma potrubiami plynovodu Severný prúd 2, ktorého vlastníkom je ruský štátny podnik Gazprom, by sa malo ročne popod Baltské more prepraviť až 55 miliárd kubických metrov plynu z Ruska do Európy, najmä do Nemecka. Poľská vláda tento projekt kritizuje pre obavy, že zvýši závislosť Európy od ruských zdrojov plynu a vytvorí tlak na tranzitné krajiny, ktoré tak v budúcnosti budú mať na Moskvu menší dosah.