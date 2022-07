Poľsko kúpi od Južnej Kórey tanky, samohybné húfnice i stíhačky

Varšava 22. júla (TASR) - Poľsko na budúci týždeň podpíše s Južnou Kóreou dohodu o nákupe tankov, samohybných húfnic a stíhacích lietadiel. V piatok to oznámil poľský minister obrany Marius Blaszczak. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Poľsko plánuje kúpiť juhokórejské tanky K2, samohybné húfnice K9 Thunder a tri letky stíhacích lietadiel typu FA-50, spresnil Blaszczak. V poľskom letectve tvorí jednu letku zvyčajne 16 strojov, píše televízia TVN24.



Minister uviedol, že prvé tanky a húfnice majú do Poľska doraziť ešte tento rok, pričom lietadlá by mali byť dodané v roku 2023. Nákup bojovej techniky podľa Blaszczaka prispeje k zvýšeniu obranyschopnosti krajiny v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ktorú rozpútalo Rusko.



Húfnice a tanky sa budú spočiatku vyrábať v Južnej Kórei, podľa dohody medzi spoločnosťou Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) a juhokórejskými výrobcami by sa neskôr mali vyrábať a opravovať v Poľsku.