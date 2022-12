Poľsko kúpi od švédskej firmy Saab výcvikový systém pre námorníctvo

Varšava 17. decembra (TASR) - Poľsko podpísalo zmluvu so švédskym výrobcom zbraní Saab na nákup systému pre výcvik príslušníkov námorníctva. TASR o tom informuje podľa sobotňajšej správy agentúry PAP.



V zmluve, ktorú v piatok uzatvorila Agentúra pre vyzbrojovanie spadajúca pod poľské ministerstvo obrany, má firma Saab Dynamics AB dodať v roku 2024 Poľsku výcvikový systém AUV 62-AT.



Tento systém je určený pre pokročilý výcvik protiponorkového boja pre posádky lodí a námorné letectvo. Je navrhnutý tak, aby počas výcviku slúžil ako efektívna alternatíva skutočnej ponorky. Systém požíva bezpilotné podvodné plavidlo, ktoré slúži ako cieľ a napodobňuje akustický profil ponorky, píše PAP.



Podľa firmy Saab ponúka systém AUV 62-AT možnosť komplexného výcviku protiponorkového boja od "počiatočnej detekcie, cez sledovanie po zásah" a umožňuje tiež nácvik odpaľovania protiponorkových striel.



AUV 62-AT využívajú námorné sily NATO a "ide v súčasnosti o najpokročilejšie výcvikové riešenie, ktoré je ponúkané na trhu," uvádza poľské ministerstvo obrany. Zároveň dodáva, že zmluva uzavretá so Saab má hodnotu 30 miliónov poľských zlotých (asi 6,4 milióna eur).



Poľsko podpísalo so Saab jednu zmluvu v hodnote 620 miliónov eur aj v novembri. Táto zmluva sa týkala nákupu lodí zbierajúcich spravodajské informácie.