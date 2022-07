Poľsko kúpi od talianskej firmy Leonardo 32 vojenských vrtuľníkov

Varšava 1. júla (TASR) - Poľsko kúpi od talianskej zbrojárskej firmy Leonardo 32 viacúčelových vojenských vrtuľníkov AW149 v hodnote 1,75 miliardy eur. V piatok to oznámilo ministerstvo obrany vo Varšave, informuje TASR na základe správy prevzatej z agentúry AFP.



Prvú časť dodávky bojových vrtuľníkov prevezme poľská armáda budúci rok, "čo je dôležité v kontexte situácie vo svete ovplyvnenej ruskou agresiou na Ukrajine", povedal poľský minister obrany Mariusz Blaszczak pri podpise zmluvy so spoločnosťou Leonardo.



Spresnil, že Varšava si objednala "ťažko vyzbrojenú" verziu vrtuľníkov AW149 s protitankovými strelami. Zmluva počíta tiež s príslušným výcvikom a dodávkami náhradných dielov a vybavenia na údržbu vrtuľníkov.



AFP pripomína, že poľská vláda v roku 2016 ukončila rokovania so skupinou Airbus týkajúce sa nákupu 50 kusov transportných vrtuľníkov Caracal, ktoré mali vtedy hodnotu 3,14 miliardy eur.



Poľsko si odvtedy objednalo štyri transportné vrtuľníky S-70i Black Hawk od americkej firmy Sikorsky a štyri viacúčelové vrtuľníky AW101 od firmy Leonardo.