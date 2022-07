Poľsko kúpi od USA používané tanky Abrams

Varšava 15. júla (TASR) - Poľsko kúpi od Spojených štátov 116 používaných tankov typu Abrams, pričom prvé by mali byť dodané začiatkom budúceho roka. Pre agentúru IAR to potvrdil poľský minister obrany Marius Blaszczak. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



Použité americké tanky pomôžu Poľsku čiastočne nahradiť 240 tankov sovietskej, resp. ruskej výroby typu T-72, ktoré Varšava poslala susednej Ukrajine.



Poľsko podpísalo v apríli dohodu so Spojenými štátmi o nákupe 250 tankov typu Abrams M1A2 SEPv3. Blaszczak vtedy povedal, že posilnenie poľských ozbrojených síl je veľmi dôležité. Zároveň avizoval, že nové tanky za približne 4,75 miliardy dolárov budú nasadené na východe Poľska.



Americké tanky typu Abrams sú podľa svojho výrobcu, spoločnosti General Dynamics, určené pre štvorčlennú posádku a sú vybavené manuálne nabíjateľným kanónom, ktorým je možné útočiť na ozbrojené vozidlá, ale i nízko letiace lietadlá.