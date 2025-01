Poľsko kúpilo 200 protiradarových striel z USA za vyše 700 miliárd eur

Varšava 28. januára (TASR) - Poľsko v utorok podpísalo zmluvu so Spojenými štátmi o nákupe viac ako 200 moderných riadených striel vzduch-zem AGM-88G na ničenie rádiolokátorov protivzdušnej obrany za približne 745 miliónov dolárov (714 miliónov eur). TASR o tom píše na základe správ agentúr Reuters a AFP.



"Investujeme do moderného vybavenia. Poľsko strely AGM-88G AARGM-ER potrebuje. Je to veľmi veľký nákup pre našu armádu," vyhlásil poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz na sociálnej sieti X.



"Prebieha rozsiahly program modernizácie našej armády. Dnešná dohoda znamená obrovský pokrok v oblasti operačných spôsobilostí našej armády vrátane vzdušných síl," dodal.



Dodávka striel sa uskutoční v rokoch 2029 až 2035. Pri použití budú odpaľované zo stíhačiek F-16 a F-35 na pozemné radarové systémy protivzdušnej obrany. Prvé stíhačky F-35 má podľa Reuters Poľska získať v roku 2026.